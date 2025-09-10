El control de volumen de Android va a cambiar para siempre: Google vuelve a copiar al iPhone en este detalle

Se acercan cambios en Android, y no todos son positivos. La manera en la que Google está desarrollando el sistema ahora es más cerrada y es más difícil prever los cambios que aplicará en las próximas versiones.

Afortunadamente, aún quedan maneras de echar un vistazo al futuro próximo de Android, como el análisis del código de las nuevas versiones beta del sistema operativo, donde suelen quedar referencias de funciones que no han sido lanzadas aún.

De esa manera, Mishaal Rahman de Android Authority ha descubierto que Google está experimentando con cambiar completamente el control de volumen de Android, para hacerlo más parecido al del iPhone.

Antes de poner el grito en el cielo, es importante recalcar que Google no está simplemente copiando a Apple por el mero hecho de copiarla; hay un motivo muy concreto por el que el control de volumen va a cambiar.

Normalmente, cuando tenemos el móvil en vertical, el control actual es fácil de usar y no molesta cuando aparece al pulsar en los botones de volumen del dispositivo, al aparecer en el lateral derecho de la pantalla.

La cosa cambia cuando ponemos el móvil en horizontal; por ejemplo, cuando estamos viendo un vídeo o una película, o cuando estamos jugando a un videojuego.

En esos casos, la barra lateral de volumen puede tapar elementos importantes de la imagen, como controles en el caso de un videojuego o afectar al visionado del vídeo durante los segundos que permanece activa.

Barra de volumen en iOS con el iPhone en horizontal Android Authority El Androide Libre

En iOS, Apple ya solucionó este problema con una barra de volumen adaptativa, que cambia de posición dependiendo de la orientación del smartphone para molestar lo menos posible.

En el iPhone, si pulsamos en un botón de volumen con el móvil en vertical, la barra se muestra en un lateral como en Android, aunque en este caso en el lado izquierdo de la pantalla en vez del derecho por la posición de los botones.

Pero si ponemos el iPhone en horizontal, automáticamente la barra de volumen pasa a ocupar la parte superior de la pantalla, sin importar la posición física de los botones en ese momento.

Barra de volumen vertical y horizontal en Android Android Authority El Androide Libre

La última beta de Android 16 QPR2, que será la primera gran actualización de la última versión del sistema, ya incluye referencias a una barra de volumen que se activa cuando el móvil está en horizontal.

Al igual que en iOS, esta barra aparece en la parte superior central, lo que puede molestar menos en la mayoría de las situaciones.

Aún no está claro si el diseño de la barra cambiará cuando aparezca en horizontal, pero en la beta se incluyen referencias a los mismos botones que muestran el modo de sonido, la barra de volumen y el botón de menú de tres puntos.

Aunque esta nueva barra de volumen aparece en la beta de Android 16 QPR2, eso no significa necesariamente que vaya a llegar a todo el mundo en la próxima actualización, y es posible que Google aún tenga que trabajar en su diseño.