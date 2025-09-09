Samsung va a por todas con los móviles plegables y el año que viene podría lanzar dos Galaxy Z Fold en vez de uno

La relación de aspecto podría ser de 18:18 en uno de los Galaxy Z Fold del año que viene Ice Universe

Que Samsung haya elevado la producción de las 200 mil unidades a las 260 mil unidades del Galaxy Z Fold 7 es el indicador de que su nuevo móvil plegable ha impactado muy positivamente en los usuarios.

Tanto que una nueva filtración podría indicar lo que el fabricante coreano está orquestando como una nueva estrategia para el año que viene y que tiene que ver con el lanzamiento de dos modelos Galaxy Z Fold en vez de uno.

Lo que significa que el fabricante coreano presentaría tres plegables: dos Galaxy Z Fold y un Galaxy Z Flip. Es una propuesta bien interesante según el camino que ha tomado Samsung desde que introdujera el Galaxy Z Fold 7 en España con menor grosor y menos peso.

El que, cerrado, tenga casi el mismo grosor que el Galaxy S25 Ultra, lanzado este mismo año en España, ha generado que muchos empiecen a pensar si es el momento de dar el salto a un plegable, que tiene la cualidad de transformarse en una tablet para cierto tipo de experiencias.

Ahora, la pregunta que nos surge es cómo pretende diferenciar a ambos Galaxy Z Fold. Y según propone Ice Universe, desde su cuenta en X (antes Twitter), la estrategia sería similar a la de la serie Galaxy S.

Samsung Electronics' Mobile Experience (MX) division plans to launch two Fold models next year. This will expand the Galaxy Z product line, which currently consists of one Flip and one Fold model, to include one Flip and two Fold models.



It is reported that the screen ratio of… pic.twitter.com/gr7eKLufWO — PhoneArt (@UniverseIce) September 9, 2025

Uno de los dos modelos Fold sería más corto verticalmente, aunque abierto sería mayor horizontalmente. El reporte indica que Samsung quiere crear un Fold más ancho al unir dos pantallas con relación de aspecto de 18:9.

Lo que daría como resultado una pantalla totalmente cuadrada de 18:18. Lo curioso es que el mismo Galaxy Z Fold 7 disponible en España juega también casi al formato totalmente cuadrado, aunque no tanto como será uno de los dos posibles modelos de la serie.

El filtrador Ice Universe, según Android Headlines, se ha extendido lo suficiente en su publicación en X (antes Twitter) para dejar claro que sería una estrategia bien importante para los intereses de Samsung, y aunque sea un rumor.

Así que nos quedamos con un nuevo modelo que será verticalmente más corto pero tendrá un mayor ancho cuando esté abierto. Un formato totalmente 18:18 para dar otra alternativa a los usuarios que el año que viene busquen dar el salto a los plegables.

Lo que se desconoce es el precio al igual que las características, así que para ir abriendo apetito, esta filtración no está nada mal para dibujar una de las posibles estrategias del fabricante coreano para el año que viene.