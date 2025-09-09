Adiós a las quejas de los niños en los viajes largos: la pantalla del coche ahora se convierte en una consola Xbox

Xbox en la pantalla de un coche basado en la plataforma de LG Xbox El Androide Libre

Aunque las pantallas táctiles de los coches están ahora en el centro de la polémica, es innegable que han abierto la puerta a una gran cantidad de posibilidades y opciones.

Un buen ejemplo lo tenemos en la nueva alianza anunciada por Microsoft y LG, que ofrecerá una biblioteca de cientos de juegos a los ocupantes de coches que usen la plataforma de la compañía coreana.

El acuerdo supone que muy pronto será lanzada una nueva app de Xbox compatible con ACP (Automotive Content Platforrm), la plataforma de LG para coches que ya usan algunas marcas como Kia.

A través de esta app, será posible acceder a los títulos de la plataforma Xbox Cloud Gaming, que en vez de ejecutar los juegos de manera local, usa los servidores de Microsoft en la nube.

El único requisito es que los usuarios necesitarán una cuenta de Xbox con una suscripción a Game Pass Ultimate, que en España cuesta 17,99 euros al mes y ofrece acceso a cientos de juegos, muchos en el mismo día de su lanzamiento.

ACP es la plataforma de LG que se ejecuta en pantallas táctiles, tanto en el salpicadero como en las pantallas de los asientos traseros; está basada en el sistema operativo webOS desarrollado por LG.

Los lectores veteranos de El Androide Libre probablemente recordarán a webOS como una alternativa a Android; en la actualidad, se usa principalmente en televisores de LG, que también recibieron la app de Xbox a principios de año.

Por lo tanto, este acuerdo tiene mucho sentido, ya que para Microsoft no habrá sido muy difícil adaptar la app para webOS a este formato. Esta plataforma también permite instalar apps como Netflix, YouTube y más.

ACP permite la conexión de un mando de Xbox de manera inalámbrica, lo que permitirá obtener una experiencia fiel y muy parecida a tener una consola Xbox Series X en el coche, siempre y cuando tengamos una buena conexión a Internet.

El nuevo sistema ACP ya está disponible en algunos coches actuales disponibles en España, como el nuevo Kia EV3, y también será usado en los futuros EV4 y EV5.