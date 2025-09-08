Honor lanza en España su nuevo móvil por menos de 200 euros con un botón para iniciar ChatGPT o la IA que quieras

Después de pegar un gran golpe sobre la mesa de los plegables en España con el HONOR Magic V5, ahora el fabricante chino quiere hacerse destacar por un nuevo móvil barato, el HONOR 400 Smart.

Un interesante detalle que HONOR haya utilizado la palabra "Smart" para denominar a un móvil que erige una nueva experiencia de inteligencia artificial generativa para el usuario que solamente quiera desembolsar 199 euros.

Es su precio en España para un móvil en el que se puede apreciar, a primeras, su botón de IA instantánea para invocar a la Gen AI con un solo toque, si se ha configurado a Gemini o ChatGPT como la app a abrir, y con un doble toque para activar funciones tipo traducción con IA o creación con IA.

Un móvil hecho para la nueva era de la IA en la que se están dando los primeros pasos y que abre a experiencias como Magic Capsule, Magic Portal, Circle to Search y Gemini y así disfrutar de otras funciones como edición con IA, AI Outpainting, AI Upscale o AI Cutout.

Pero aparte de la IA, también cuenta con algunas especificaciones bien interesantes. Desde la resistencia al agua IP54 o una batería de doble celda de 6.500 mAh para así pasar del día de forma sencilla e incluso cargando al móvil con apps que consuman lo suyo, a Magic OS 9 basado en Android 15.

HONOR 400 Smart HONOR

HONOR ha destacado su resistencia, no solo por el IP54, sino por una función como Wet-Hand Touch Enhancement para poder utilizar la pantalla incluso con los dedos mojados, o que su batería funcione bien en temperaturas entre los -20 °C y 55 °C.

Carga rápida de 35 W para el HONOR 400 Smart, chip Snapdragon 6s Gen 3, 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna para terminar de definir un móvil que en las cámaras cuenta con un sistema dual en la trasera de 50 Mpx en la principal y 2 Mpx para la de profundidad.

No hemos de olvidarnos de su pantalla TFT LCD de 6,77 pulgadas con pico de brillo de 700 nits y una resolución de 720 x 1.610 píxeles más una tasa de refresco de 120 Hz para animaciones fluidas cada vez que nos movamos por las distintas pantallas, apps y juegos.

En la frontal se queda en los 5 Mpx para grabar en vídeo 1080p a 30 FPS y contar con altavoces estéreo, audio jack de 3,5 mm, Bluetooth 5.1, NFC y un peso de 189 g con unas dimensiones de 166,9 x 76,8 x 8,4 mm.