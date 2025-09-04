Así puedes crear tu propio avatar de Android mediante inteligencia artificial usando tus fotografías

Google lanzó una aplicación para crear avatares basados en el logo de Android hace más de una década, aunque la cerró en 2020.

Androidify era un ejemplo de cómo una sencilla app podía dar entretenimiento a la vez que creábamos avatares personalizados para redes sociales, crear stickers, etc.

Ahora la empresa ha lanzado una nueva versión usando la potencia de la inteligencia artificial generativa. Y los resultados son mucho más llamativos.

Esta nueva app, además de poderse descargar desde la Google Play Store, se puede usar desde un navegador web, por lo que no tenemos que instalar nada si no queremos.

El funcionamiento no podría ser más simple. Solo hemos de subir una foto y el sistema analizará las peculiaridades y nos dará un resultado bastante acertado.

Bot credo con IA y foto original El Androide Libre

Si queremos, podemos elegir el color de piel, que por defecto es verde como la mascota de Android, pero que puede ser de muchos tonos.

Además, mediante etiquetas, podemos añadirle objetos que no aparecen en la imagen, como unos auriculares, una guitarra, etc. Una vez acabado podremos compartirlo mediante un enlace o descargar la imagen en el ordenador o el móvil.

Y si queremos una mayor personalización, podemos usar la sección de prompts, es decir, escribir lo que queremos que aparezca haciendo esta nueva mascota.

En este caso no tendremos que subir la foto, sino simplemente describir con la mayor precisión posible lo que queremos que haga el avatar.

Interfaz de Androidify El Androide Libre

Eso sí, la creación de prompts está algo limitada y en ocasiones arroja algunos errores, aunque probando podemos acabar teniendo lo que buscamos.

Con todo, si vamos a usarlo más de que de manera puntual una vez, es posible que merezca la pena instalar la aplicación en el móvil.

Una de las mayores diferencias es poder poner fondos de diferentes tipos, ya que no sólo se trata de un fondo plano, sino que el sistema renderiza el avatar en 3D y lo integra.

Los resultados son muy buenos, siempre teniendo en cuenta que no se busca una imagen fotorealista, sino un avatar simpático y colorido para las redes sociales.

Yo en diferentes escenarios El Androide Libre

Llama la atención cómo impacta la luz en el avatar, en función del entorno. Por ejemplo, en la primera imagen se aprecia un brillo en la cara, y en la segunda un tono más apagado, por estar a contraluz.