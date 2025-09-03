Google mejora la protección antirrobo de los móviles Android con un cambio en los Google Play Services

Estamos acabando el veraneo en España y con ello se aleja la época en la que los ladrones están más activos, sobre todo en las localidades con más turistas.

Pese a eso, es ahora cuando Google ha lanzado una nueva actualización de los Google Play Services, el servicio que integra muchas de las funciones de Android, relacionada con los robos.

Los móviles con este sistema tienen, desde hace tiempo, una serie de funciones que hacen que robar un móvil sea menos interesante, por los problemas para reusarlo o venderlo luego.

El problema es que esta función había que activarla manualmente y, cuando cambiábamos de móvil o comprábamos uno nuevo, había que acordarse de volver a activarla.

A partir de este mes de septiembre Google ha hecho que los Play Services tengan esta función como parte de su copia de seguridad.

Bloqueo por robo en Android El Androide Libre

De esta manera, cuando restablezcamos la copia de seguridad de nuestras aplicaciones y contraseñas, también tendremos esta función activa por defecto, si es que la teníamos activa en el móvil en el que hicimos la copia previamente.

Así pues, si tenemos cualquiera de las tres opciones activa (bloqueo remoto, bloqueo antirrobo o bloqueo del dispositivo sin conexión) se activarán en el nuevo móvil cuando lo configuremos. Obviamente también podemos activarlas todas.

Se trata de una función aún desconocida, ya que la mayoría de personas la tienen apagada porque viene así de fábrica.

Para poder tener esta función se ha de actualizar los Servicios de Google a la versión v25.34, que irá llegando poco a poco y de forma escalonada a todos los smartphones con Android.

Los primeros modelos han empezado a recibirla ya, y es que el pasado 1 de septiembre es cuando las OTAs de esta aplicación se empezaron a instalar en móviles de todo el mundo.

Esperemos que Google publicite más esta característica con algún tipo de notificación, o que la integre en la configuración inicial del sistema operativo.

E incluso es cómoda, porque podemos establecer áreas seguras para que esas funciones no estén activas, como por ejemplo en nuestra casa o en otra dirección, evitando falsos positivos y retrasos a la hora de hacer cosas.