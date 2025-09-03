Adiós a compartir cuentas de Amazon fuera de casa: la compañía empieza a establecer limitaciones en Prime

Amazon sigue siendo una de las tiendas más visitadas en España, y promociones como las del Amazon Prime Day no hacen más que consolidar su posición.

La apuesta de la compañía por ofrecer un servicio integral que no sólo incluye gastos de envío gratis, sino también suscripción a plataformas de streaming de vídeo y de música es un éxito.

En Estados Unidos la propuesta es similar a la que tenemos en España, pero el precio es muy superior. Con todo, es también muy popular.

El hecho de que se incluyan la inmensa mayoría de gastos de envío para los objetos que compramos hace que se opte más por esta tienda en vez de por otras similares.

Pero parece que Amazon quiere restringir un uso concreto que hace que el número de suscriptores no sea tan alto como le gustaría.

En concreto lo que ha anunciado en Estados Unidos es la imposibilidad de compartir los beneficios de Amazon Prime con usuarios que no vivan en el mismo domicilio.

Hasta ahora, era posible compartir esas ventajas con un perfil extra, independientemente de dónde viviera, pero ahora eso se limita a las personas con las que se vive, en concreto un adulto y hasta cuatro menores.

Sin embargo, hay otra lectura que se está haciendo de este cambio y que aún no está clara y es que medios como CNET indican que será imposible recibir paquetes sin gastos de envío en un domicilio que no sea el principal.

Hasta ahora, como es posible en España, tenemos una dirección principal pero podemos dar de alta otras, incluso con otras personas, para realizar los envíos allí.

Paquete de Amazon Prime Amazon El Androide Libre

Es muy común que algún amigo o familiar pida a alguien con cuenta de Amazon Prime que le compre algo para que el envío no tenga coste y, además, llegue antes.

Esto es lo que parece que ha empezado a limitar Amazon en Estados Unidos, y ahora para recibir paquetes en otras direcciones tendremos que pagar los gastos o bien crear una nueva cuenta de Amazon Prime.

En concreto han eliminado la función Invitado de Amazon, que permitía esos envíos. Según la empresa, ahora "puedes pedirle al miembro Prime de tu hogar que te agregue a su Amazon Family o registrarte para obtener tu propia membresía Prime."

Es decir, que Amazon quiere potenciar el registro de nuevos usuarios, limitando las cuentas para que no puedan usarse en varios domicilios.

Es algo similar a lo que estamos viendo desde hace unos años con las cuentas de plataformas de streaming, que limitan la compartición de contraseñas para incentivar el alta de otros miembros.

El problema es que si esto limita también la posibilidad de recibir paquetes en el trabajo, o en una residencia de vacaciones, aunque el destinatario sea el usuario de la cuenta, muchos se darán de baja.

Por el momento este cambio llega al país estadounidense, y no sabemos si más adelante llegará a otros mercados ya que la propuesta de Amazon es muy diferente según la región en la que opere.