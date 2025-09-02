Oppo lanza en España la tablet Pad SE y el reloj Watch X2 Mini para ampliar su ecosistema centrado en la conectividad

Tras presentar los nuevos OPPO Reno 14 en España, toca el momento para ampliar el catálogo de dispositivos y accesorios para prepararse para las próximas Navidades con la nueva tablet OPPO Pad SE y el reloj Watch X2 Mini.

La OPPO Pad SE ya se puede comprar en España desde el sitio web oficial en el color Twilight Blue por 199 euros, mientras que el OPPO Watch X2 Mini se queda en los 299 euros en dos colores: Glimmer Gold y Nebula Black.

La OPPO Pad SE cuenta con una batería de 9.340 mAh y un grosor de 7,39 mm para convertirla en una tablet delgada y ligera.

Está centrada en el streaming, aprendizaje y productividad, y destaca también por su pantalla mate antirreflejo (elimina el 97 % de las interferencias de luz) LCD Eye-Care de 11 pulgadas con hasta 500 nits de brillo.

Una tablet que con su pantalla ayuda a reducir la fatiga visual gracias a la certificación TÜV Rheinland en estándares Reflection Free, Paper Like Display, Low Blue Light y Flicker-Free.

OPPO Pad SE

Su batería permite hasta 11 horas de reproducción continua de vídeo y cuenta con carga rápida de 33 W SUPERVOOC para volver al contenido favorito a los minutos de carga. Ofrece Modo de Ahorro de energía inteligente que apaga el dispositivo a los 7 días de inactividad.

La IA también está presente con Gemini de Google para utilizar Gemini Live e incluso realizar traducciones en tiempo real con apps como Gmail, YouTube y Maps. También ofrece Asistente de IA para Notas y el Documento Inteligente de OPPO.

OPPO Pad SE

Sobre la conectividad, trae O+ Connect, para compartir contenido fácilmente; Communication Sharing, para que la tablet use la red móvil y GPS del teléfono; y Duplicación de Pantalla, que permite ver notificaciones directamente en la tablet.

El Watch X2 Mini

Los relojes son ya un accesorio imprescindible y OPPO cuenta ya en España con el Watch X2 Mini que se caracteriza por su diseño refinado gracias a un deslumbrante baño de oro de 18 quilates (versión Glimmer Gold).

Es el wearable más compacto de OPPO hasta la fecha con una pantalla circular de 1,32 pulgadas y en el color Glimmer Gold destaca por su elegancia discreta y su brillo.

OPPO Watch X2 Mini Jacinto Araque

La personalización es importante para la marca china y su nuevo reloj cuenta con numerosas esferas para incluso configurar fotos o vídeos de sus smartphones como esferas.

Cuenta con certificación de resistencia al agua IP68 y 5 ATM. Soporte a más de 100 modos de entrenamiento, con 11 opciones profesionales para entrar en más detalle de los registros que realice el reloj nuevo de OPPO.

A tener en cuenta el modo profesional de carrera para corregir la postura al correr, contacto con el suelo, longitud media de la zancada y el equilibrio entre izquierda y derecha según hacemos running.

El seguimiento avanzado de salud ofrece evaluación de quema de grasa, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, seguimiento multidimensional del sueño, monitoriza el riesgo de apnea del sueño e incorpora detección de caídas y un rastreador de ciclos.

Glimmer Gold del OPPO Watch X2 Mini

Hay un detalle relacionado con la salud mental y es la integración de la Evaluación de Mente y Cuerpo, que gracias al estudio de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), la frecuencia cardíaca en reposo y los niveles de actividad, junto al sueño y la actividad, ofrece información importante sobre la fatiga física y estado emocional.

Una de las especificaciones del hardware más importantes son su chip Snapdragon W5 y BES2800BP que al funcionar de forma conjunta mejoran la autonomía de Wear OS según las necesidades de uso. Llega a las 60 horas en modo inteligente y hasta 7 días en Modo de Ahorro de Energía.

Al llevar Wear OS permite usar apps como YouTube Music, pagos móviles con Google Wallet, Google Maps y las novedades que se aproximan de Gemini, la IA de Google, relacionadas con los wearables.