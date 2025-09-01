Los nuevos móviles y tablets de Samsung se filtran en imágenes oficiales: esto es lo que presentará esta semana

Ya queda muy poco para el próximo gran evento de Samsung, el próximo 4 de septiembre; por lo tanto, esta misma semana sabremos más de los nuevos dispositivos de la compañía, que pueden ser los más importantes del año.

En realidad, ya queda poco que revelar de estos nuevos modelos, por la gran cantidad de filtraciones que se han publicado en las últimas semanas; sabemos que serán el nuevo Galaxy S25 FE y las nuevas Galaxy Tab S11.

La última filtración es tal vez la más dolorosa para Samsung, porque un habitual en el sector, Evan Blass, ha conseguido material oficial de los nuevos dispositivos, que revelan su diseño casi al completo.

Que este sea el segundo evento del verano para la compañía, después del Unpacked en el que se presentaron los nuevos plegables de Samsung, no significa que estos dispositivos no sean importantes; de hecho, es todo lo contrario.

Y es que podemos estar ante los lanzamientos más importantes para la marca en muchos sentidos. Por una parte, el Galaxy S25 FE será la manera más barata de entrar en la gama y en la plataforma Galaxy AI con funciones avanzadas de inteligencia artificial.

La última filtración confirma que el diseño del Galaxy S25 FE no cambiará mucho respecto a su predecesor; la mayoría de las novedades serán técnicas, con nuevo procesador, nueva cámara selfie y una nueva batería con mayor capacidad y carga más rápida.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra en una imagen filtrada Evan Blass El Androide Libre

La filtración también revela una imagen oficial de las Galaxy Tab S11, que se convertirán en la nueva referencia en lo que respecta a tablets basadas en Android, tanto en lo que respecta al aspecto técnico como en la experiencia.

La historia se repite en esta imagen oficial, mostrando un diseño familiar para estas tablets; sin embargo, hay un detalle muy importante que no se revela y permanece oscuro: el 'notch' o muesca en la pantalla para la cámara frontal, que se espera que sea más pequeño.

La foto filtrada muestra unos bordes más finos en el modelo Ultra, aunque por lo general se trata de un dispositivo que resultará familiar a simple vista para quienes han usado la Galaxy Tab S10 Ultra.

En esta generación, Samsung sorprenderá con dos modelos: la Galaxy Tab S11 y la Galaxy Tab S11 Ultra; recordemos que el año pasado no hubo modelo básico de la Galaxy Tab S10, sustituida por un modelo Plus.