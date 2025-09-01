Nothing vuelve con un Pokémon para anticipar el lanzamiento de un nuevo móvil

Este verano Nothing lanzó el Phone (3) como otra gran propuesta en un mercado en el que cada vez es más difícil sobresalir. Su especial toque por el diseño pone en relieve a una marca que ahora ha usado su cuenta para mostrar la imagen de un nuevo Pokémon vinculado con su próximo móvil.

El Pokémon que se puede ver en su cuenta X (antes Twitter) es Feraligatr, la evolución final de Totodile y Pokédex número 1060. Un Pokémon que se le conoce por su gran fuerza, podría representar la llegada de un smartphone al que se le atribuye un gran rendimiento y fortaleza.

Hay un importante dato para saber que este Pokémon representa a un nuevo móvil de Nothing y es que aparece en la cuenta de la marca británica en vez de CMF, que también ha usado Pokémon para el lanzamiento de algunos de sus móviles y así ir abriendo bocado ante su inminente lanzamiento.

CMF utilizó a varios Pokémon como Bulbasaur y Hoothoot para convertirlos finalmente en nuevos dispositivos que llegaron a las manos de los usuarios.

Es una estrategia también perfecta para encajar en las nuevas generaciones y así acercarse a ese nuevo público joven que busca marcas de móviles que los representen de mejor forma, no solo con Pokémon, pero como sucede con el diseño icónico de los móviles de Nothing.

La aparición de Feraligatr nos lleva a pensar que, al estar publicado por la cuenta de Nothing, estamos frente al próximo Nothing Phone (3a) Community Edition o una variante especial del Phone (3).

Nothing todavía nos puede sorprender con un nuevo miembro que se sumaría a los Phone (3), y sobre todo cuando en rendimiento ha sido un gran acierto para acercarse al mismo del Samsung Galaxy S25 o Pixel 10.

Es la publicación que da el pistoletazo de salida para las próximas revelaciones que hará la misma marca británica y a la que nos tiene ya acostumbrados, desde un plano cercano de la trasera del móvil o algún cambio importante que eleve el interés por su próximo lanzamiento.

Este tipo de publicaciones las suele hacer Nothing unas semanas antes, así que para finales de septiembre u octubre podríamos tener el lanzamiento de un nuevo dispositivo móvil. Hay margen para la sorpresa, y sobre todo por la gran fuerza de este Pokémon, así que todo queda en las manos de Carl Pei, CEO de Nothing.