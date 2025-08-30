Los cascos de siempre han vuelto: estos auriculares retro funcionan con tu móvil y son absurdamente ligeros

Durante la presentación de los nuevos Pixel Buds 2a, Google sorprendió a todo el mundo lanzando una 'pulla' a los auriculares tradicionales con cable, por ser "vergonzosos y chapuceros", destacando la sencillez de su nuevo modelo.

Decimos que es sorprendente por dos razones; para empezar, el concepto de los auriculares inalámbricos no es precisamente nuevo para que Google esté presumiendo de ello en una conferencia emitida a escala global.

Y segundo, e irónicamente, los auriculares con cable están ganando muchos aficionados. Mucha gente está descubriendo las ventajas del cable, en vez de quedarse únicamente con las desventajas; también es una cuestión de estética y de moda entre las nuevas generaciones.

En este contexto, un lanzamiento como el que esta semana ha anunciado Gadhouse tiene mucho sentido. Son los Gadhouse Wesley, unos nuevos 'cascos' que han provocado un gran impacto por su diseño claramente nostálgico.

Y es que estamos ante una adaptación bastante exacta de los auriculares 'de siempre', aquellos que estaban compuestos apenas por un par de pequeños altavoces unidos por una simple varilla metálica.

Aquellos lectores que ya tengan una edad como la del que escribe estas palabras probablemente recordarán usar unos auriculares parecidos al menos en una ocasión; y probablemente también recordarán muchas cosas malas.

Afortunadamente, los Wesley son una adaptación de aquellos auriculares, no una reproducción perfecta, y han sido desarrollados con la tecnología actual, por lo que deberían ser más resistentes y, especialmente deberían sonar mucho mejor.

Gadhouse Wesley Gadhouse El Androide Libre

También serán capaces de funcionar con nuestro smartphone sin necesidad de ningún accesorio, ya que cuentan con un cable con conexión USB-C que los hace compatibles con todos los móviles Android y los últimos modelos de iPhone.

A través de esta conexión por cable, estos auriculares pueden ofrecer algo que incluso los mejores auriculares inalámbricos no pueden: sonido sin pérdida a 48 kHz, que permitirá aprovechar el sonido de plataformas como Apple Music o Amazon Music (que no Spotify).

Además de USB-C, se incluirán adaptadores de 3.5 mm y 6.3 mm, por lo que podremos usarlos en equipos de sonido, DACs y reproductores portátiles que cuenten con conexiones analógicas de siempre.

El otro punto fuerte del diseño, además del estilo retro, se encuentra en la comodidad y el peso, que es de apenas 105 gramos, algo ridículo en comparación con los cascos inalámbricos que necesitan una batería interna.

Por supuesto, eso significa que estos auriculares no cuentan con ninguna función avanzada como cancelación activa de ruido, pero sinceramente, eso no serviría de mucho en unos cascos como estos que no cubren toda la oreja.

El CEO de Gadhouse afirma que, con estos Wesley, pretendían rendir "tributo a una era en la que la música era táctil y profundamente personal", y "revivir el espíritu de la década" de los 80.

Los Gadhouse Wesley se pondrán a la venta el próximo mes de septiembre, con un precio de 69 dólares, por confirmar en euros y en España.