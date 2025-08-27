Google revoluciona la edición de selfies con la IA de Gemini: así de fácil es cambiar tu estilo, maquillaje o corte de pelo

Ayer Google anunció una de esas actualizaciones que cuando llegan cambian completamente ciertas experiencias como la edición de imágenes con IA de Gemini, para dar un giro total a cómo se ven nuestras selfies.

Sobre todo porque ya ni hace falta probarse un atuendo, maquillarse o cambiar el estilo de peinado, la IA lo hará por nosotros.

Y todo se debe al trabajo que han realizado los ingenieros de Google al actualizar la edición de imágenes por IA que lanzó hace unos meses para contrarrestar la propia de ChatGPT, que asombró a medio mundo por su estilo Ghibli.

Lo ha mejorado tanto, que es capaz de mantener de forma fidedigna y uniforme la foto original que usaremos como base para todos los cambios que se produzcan.

No solo permite aplicar un maquillaje o cambiar los accesorios que llevemos puestos, sino que podemos probar hasta nuevos cortes de pelo o simplemente cambiar el color del tinte para pasar de un pelirrojo a un blanco nuclear tipo el de la familia Targaryen de la serie Juego de tronos o La casa del dragón.

Lo mejor de todo es que se hace a través de promtps sencillos(el texto que se introduce en el chat con Gemini) y que no necesitan de ningún tipo de descripción extensa para realizar cambios asombrosos.

Vamos a mostrar una serie de ejemplos fáciles al subir una foto selfie nuestra y así Gemini realice los cambios que queramos, como si queremos vestir de época o que nuestra foto pase por una de los años 20. Y la verdad, lo hace francamente bien para que sea bien complicado encontrar algún fallo.

Cambio de look con la edición de imágenes de Gemini

¿Listo para un cambio de imagen? Nos hacemos una foto selfie con nuestro móvil, abrimos Gemini, añadimos la foto y tecleamos algunos de estos prompts: "Dame el estilo pop del año 2000", "Dame el estilo grunge de los 90" o "Dame el estilo glam".

Gemini se encargará de hacer la magia para mantener nuestra foto selfie de forma fidedigna en todos los cambios que produzca para dar esos estilos o algunos que hagamos de forma creativa.

Cambio de corte de pelo con la edición de imágenes de Gemini Google

¿Lista para infinitos cambios del corte de pelo con Gemini? Tomamos esa foto selfie hecha antes, volvemos a Gemini, la añadimos y soltamos estos prompts: "Dame un cabello rubio platino", "Ponme pelo rizado voluminoso" o "Ponme un cabello ombré de rojo a amarillo".

Los resultados se pueden ver en la imagen que adjuntamos para que el estilo de peinado o incluso cabello cambie según los prompts que se introducen de una forma simplemente mágica. Google da más ejemplos desde su web.

Gemini y su edición de imágenes generadas por IA Google

Reimagínate si vivieras en los años 40. Un simple prompt y tendremos ese estilo de años 40 o como si queremos que sea de los locos años 20 o incluso de los años 80: "reimagíname en los años 20".

Y finalmente, los promtps más locos con apariciones imposibles en las fotos selfies que te hagas y con la misma regla mencionada (subir foto a Gemini y escribir el prompt): "Añade cientos de cachorros distintos", "Añade un alien con dos pistolas de burbujas" y "Añade un Yeti".