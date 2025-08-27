Adiós a pagar por un editor de vídeo: Google acaba de hacer el suyo completamente gratis para todo el mundo

El año pasado, Google sorprendió con el lanzamiento de Google Vids, una nueva aplicación que permite editar vídeos directamente en el navegador y sin necesidad de instalar ningún programa en nuestro ordenador o smartphone.

Sin embargo, hasta ahora Vids estaba disponible únicamente para los usuarios de pago de Google Workspace, como parte de la suite ofimática que incluye Google Docs, Sheets y almacenamiento en la nube de Drive.

Eso va a cambiar a partir de hoy, con el anuncio de la compañía de que Google Vids pasa a ser gratuito para todos los usuarios; sin embargo, hay una letra pequeña importante que tener en cuenta.

Para empezar, aunque Google Vids es gratuito, la mayoría de sus funcionalidades más interesantes no están disponibles para todos los usuarios; en particular, todas las funciones de IA, que tanto han sorprendido, siguen siendo de pago.

La versión gratuita de Google Vids es, por lo tanto, un editor de vídeo sencillo que cuenta con las herramientas básicas para nuestros proyectos, y que probablemente será suficiente para la mayoría de la gente que necesite un editor de vídeo.

En concreto, contaremos con las funciones básicas de edición de vídeo, además de acceso a la biblioteca de plantillas de Google, la colección de tipos de letra y una librería de imágenes y vídeos de 'stock' que podemos usar en nuestros proyectos.

Evidentemente, a Google le conviene que nos interesemos por Google Vids y sus funciones de IA, y siempre tendremos la opción de pagar una suscripción para desbloquear las funciones de IA como la opción para crear vídeos usando inteligencia artificial.

Por eso, Google también ha anunciado hoy una nueva remesa de novedades, todas centradas en la IA y que nos permitirán sacar más provecho de Vids para todo tipo de creaciones y vídeos.

Por ejemplo, una de las novedades más interesantes es el uso de avatares virtuales en los vídeos; estas 'personas falsas' están disponibles en una variedad de voces y personalidades y pueden servir como presentadoras de nuestros proyectos.

Lo único que tenemos que hacer es aportar un guión de lo que queremos que diga, y Google Vids será capaz de crear un vídeo de una persona hablando sobre el tema que hemos indicado; algo especialmente útil para presentaciones.

Si preferimos dar la cara en nuestros vídeos, pero nos ponemos nerviosos, Google ha implementado una función que automáticamente detecta y elimina las pausas largas y esos "um" y "ah" que podemos estar usando sin darnos cuenta.

La creación de vídeos con IA es el punto fuerte de Google Vids, y ahora la compañía lo ha reforzado con el modelo Veo 3, que permite crear vídeos a partir de imágenes, y aumentar la duración de los vídeos creados con IA hasta los 8 segundos.