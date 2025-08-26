El Samsung Galaxy S26 Ultra estrenará una enorme cámara de 200 Mpx que implica un cambio total en su diseño

El diseño de gotas de agua en la trasera de los modelos Ultra de Samsung ha estado presente desde hace varios años, pero todo va a cambiar con el Galaxy S26 Ultra que, aparte de contar con una pantalla que protege la privacidad, traerá un cambio significativo en el diseño para acomodar al nuevo y enorme sensor de cámara de 200 Mpx.

El medio coreano Newsis ha publicado que Samsung podría recuperar un diseño de isla de cámaras similar al que vimos en el Galaxy S21 Ultra.

Y recuperar un diseño antiguo tiene que ver con los sensores de cámara nuevos que son de mayor tamaño y más potentes en el rendimiento fotográfico. Por lo que necesitan más espacio para poder acomodarlos y así superar la fotografía de sus predecesores como el Galaxy S25 Ultra y el S24 Ultra.

Aquí Samsung iría a la par que los últimos rumores que conciernen al iPhone 17 Pro de Apple que plantearía una estrategia similar, ya que el último desarrollo sugiere que ambas marcas traerían, por fin, las mejoras que los usuarios han estado pidiendo en las cámaras desde hace ya unos años.

Algunas de las filtraciones sugieren que Samsung podría equipar el Galaxy S26 Ultra con un enorme sensor de cámara principal de Sony de 200 Mpx. Aquí entran en juego los propios límites de la fotografía en los móviles y que algunas marcas están apostando por incluir lentes intercambiables que se acoplen al smartphone.

Galaxy S21 Ultra Álvarez del Vayo

Si no se quiere pasar por ahí, lo único que se puede hacer es integrar sensores de mayor tamaño que ayudan a recoger más luz para mejorar las fotos que se hacen en condiciones de poca luz o nocturnas. Uno de los problemas a los que se enfrentan los fabricantes y que intentan superar gracias al uso de la fotografía computacional.

Una que no siempre sale bien parada, ya que a veces no da los resultados esperados o reduce la fotografía a mejorarla con un efecto de "acuarelado" que cuando se acerca el zoom aparece como una especie de ilustración en vez de ser una fotografía.

Aparte del cambio en el diseño del Galaxy S26 Ultra, otra filtración, según Android Headlines, ha indicado que Samsung va a seguir aplicando una curva mayor a las esquinas que la del Galaxy S25 Ultra de este año. Fue un paso importante comparado al Galaxy S24 Ultra en el que las esquinas del frontal eran rectas.

La filtración también dejó caer que el nuevo diseño ayudaría a que el móvil sea más delgado y ligero, aunque habrá que esperar en este sentido, y más cuando Samsung lo está apostando todo por el Galaxy S26 Edge que seguirá los pasos del S25 Edge en su grosor y peso.

Con este giro total en el diseño de la trasera, se puede ir echando por tierra la posibilidad de que Samsung amplíe la batería o que pase a la tecnología de silicio-carbono. Sobre todo porque serían muchos cambios en un solo año.