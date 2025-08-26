Google Translate pone en jaque a Duolingo con la traducción en vivo con IA y el aprendizaje de idiomas personalizado

Estamos a la espera de que llegue el modo avanzado a Google Translate en el que la IA se encargará de las traducciones, pero hoy podemos abrazar la llegada de dos funciones que cambian la app en nuestros móviles con el aprendizaje de idiomas y la traducción por IA en tiempo real.

Los modelos de IA de Gemini son de nuevo los protagonistas para mejorar la calidad de las traducciones, la traducción multimodal y el texto a voz (TTS).

Google en su anuncio lo deja bien claro: "Vamos mucho más allá de la simple traducción de un idioma a otro y ofrecemos una experiencia que te ayuda a aprender, comprende y desenvolverte en las conversaciones con facilidad".

La primera de las dos funciones es la "Traducción en tiempo real" que permite tener una conversación de ida y vuelta con traducciones de audio y en pantalla. Después de iniciar la nueva interfaz, se seleccionan los idiomas que queramos entre los 70 disponibles: español, árabe, hindi, coreano, tamil y más.

La nueva interfaz está basada en hilos que ayudan a que Google Translate pueda cambiar entre los dos idiomas al identificar inteligentemente las pausas de la conversación al igual que los acentos y las entonaciones.

New AI-powered live translation in Google Translate Manuel Ramírez

Esta nueva habilidad, según 9to5Google, llega bien completa con unos modelos de voz avanzados y de reconocimiento de voz que han sido entrenados para aislar sonidos y funcionar en entornos reales con ruido.

La nueva experiencia de "Live Translate" se despliega hoy mismo en la app Google Translate en Android e iOS, y primeramente se hace en Estados Unidos, México e India. Google no ha dejado caer cuándo pretende expandirla, pero sin ninguna duda es una función que queremos probar por aquí en España.

Google Translate Google

La siguiente tiene que ver más con lo que ofrece Duolingo, ya que se incluye una nueva función para practicar la conversación en inglés y otros idiomas. Y es justamente uno de los mayores problemas a los que se enfrenta cualquier usuario que está en el proceso de aprenderlo: poder practicar el habla con una persona.

Aquí Google Translate da con la tecla adecuada para que especifiquemos el nivel de inglés y el objetivo en la conversación o charla que queremos tener con la IA. Estas son las cuatro opciones disponibles:

Recién empezando: conocimiento limitado del idioma (llegará pronto esta función).

Básico: se puede comunicar usando palabras y frases básicas.

Intermedio: puede expresar opiniones y discutir experiencias diarias.

Avanzado: puede conversar en profundidad sobre diversos temas.

La app se encargará de crear sesiones de práctica de comprensión auditiva y expresión oral personalizadas para el usuario, y después de seleccionar un escenario, como sería sobre el menú del día, se puede elegir entre estas dos:

Escucha: desarrolla la comprensión escuchando conversaciones y tocando las palabras que se reconocen en pantalla.

Habla: con sugerencias según se necesitan.

Google Translate se encargará de registrar el progreso diario y ayudará a mejorar las habilidades que se necesitan para comunicarse apropiadamente en otro idioma con seguridad.

Hoy comienza el despliegue de la beta de Google Translate para Android e iOS y se hará disponible primero para hablantes de inglés que practican español y francés, así como para los de español, francés y portugués que practican inglés.

Google desde su blog mantiene que durante este periodo su uso será libre, así que deja caer la posibilidad que una vez fuera de la beta incluya una suscripción a Google Translate, aunque habrá que esperar para confirmarlo. Se desconoce cuándo estará disponible esta nueva función en España, ya que de momento se queda en Europa en países como Bélgica, Francia, Suiza y otros.