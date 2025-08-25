El Samsung Galaxy Ultra va a cambiar para siempre: así es como lo van a hacer más atractivo contra el iPhone

La presentación de los Pixel 10 de Google debe suponer todo un golpe en la mesa para el resto de los fabricantes de móviles, que tendrán que dar el máximo en sus próximos lanzamientos.

Pronto veremos la respuesta de Apple con el iPhone 17, y Samsung tampoco tardará mucho con la próxima generación de la gama Galaxy S, que traerá importantes novedades para hacerla más atractiva sin tener que depender de Google.

Ahora, uno de los expertos en filtraciones del sector, @UniverseIce en X, ha revelado uno de los cambios que Samsung adoptará para hacer del Galaxy S26 Ultra un móvil más competitivo; aunque eso suponga eliminar una de sus señas de identidad.

Y es que la filtración apunta a que las esquinas del Galaxy S26 Ultra serán más redondeadas, para parecerse más al resto de la gama Galaxy S26 y decir adiós a un diseño que lleva ya varios años con nosotros.

Recordemos que los Galaxy S Ultra son los sucesores espirituales de los Galaxy Note, smartphones de pantalla grande, compatibles con lápiz táctil y diseñados para usuarios entusiastas y profesionales.

Ese es el motivo por el que los modelos Ultra han mantenido un diseño más cuadrado en comparación con el resto de sus 'hermanos', que han adoptado el mismo diseño redondeado que el resto de la industria.

Un diseño cuadrado también supone una pantalla cuadrada, que es más apropiada para mostrar planos, documentos y bocetos que podamos modificar con el lápiz táctil, además de dar una sensación más 'rugerizada'.

Sin embargo, conforme el Ultra ha cambiado su nicho de mercado convirtiéndose en el modelo más 'premium' de la gama, el diseño cuadrado ha sido más criticado por ser menos ergonómico y más molesto de usar con una mano.

Las esquinas rectas se enganchan más fácilmente en los bolsillos y pueden incluso hacer daño dependiendo de cómo cojamos el móvil. Es un sacrificio que el usuario común no quiere aceptar, y de ahí los cambios.

El Galaxy S25 Ultra actual ya responde a algunas de estas críticas, con unos bordes más curvos en la zona de las esquinas, pero manteniendo su diseño tradicional; con el Galaxy S26 Ultra, parece que eso va a cambiar.

Por lo tanto, el Galaxy S26 Ultra debería parecerse mucho más al resto de los Galaxy S26, que, recordemos, ya no incluirá una versión básica más barata sino que estará compuesta por los Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge y este Galaxy S26 Ultra.

El diseño general del Galaxy S26 Ultra cambiará, convirtiéndose en un smartphone más fino, aunque no está claro si eso afectará a la inclusión del lápiz táctil S Pen o a su compatibilidad.