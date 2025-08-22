YouTube se quiere aprovechar de la subida de precio de Spotify con nuevas funciones: no te pierdas ni un concierto

Mientras muchos usuarios se están pensando si merece la pena seguir pagando la suscripción Premium de Spotify después de la reciente subida de precio, uno de sus grandes rivales no va a perder la oportunidad.

Hablamos de YouTube Music, el servicio de streaming de música que está disponible para todo el mundo, pero que también tiene una versión Premium que viene incluida con la suscripción de pago de YouTube.

De hecho, la integración entre YouTube y YouTube Music es el punto fuerte de esta plataforma, ya que permite tanto escuchar los últimos álbumes de nuestros artistas favoritos, como ver todos sus videoclips y vídeos de conciertos subidos a YouTube, por ejemplo.

Esta fortaleza es algo que se va a volver a demostrar con la integración de Bandsintown, una plataforma de conciertos que permitirá mostrar los próximos conciertos de nuestros artistas favoritos, e incluso de enviar notificaciones en caso de que se celebre alguno cercano a nuestra localización.

Inicialmente, la integración estará disponible en YouTube, mostrando una lista de conciertos y fechas, y en los próximos meses, se integrará con YouTube Music y los conciertos se mostrarán en las páginas de los artistas y en nuestra página de inicio.

En realidad, Spotify ya cuenta con una función similar que muestra los próximos conciertos que celebrarán los artistas que seguimos, pero con esta integración con Bandsintown, YouTube acaba de quitar ese motivo para seguir usando Spotify.

Nueva lista de gustos similares de YouTube Music Google El Androide Libre

Otra función que puede convencernos de empezar a usar YouTube Music es la nueva lista de gustos similares. Funciona de manera curiosa: permite crear una lista con otro usuario, compuesta de canciones que nos gustan a los dos.

Estas listas se actualizarán a diario con nuevas canciones que puedan interesar a ambos usuarios, combinando las preferencias de todos los participantes, por lo que puede ser una manera interesante de descubrir nueva música en compañía.

Nuevas insignias de usuario de YouTube Google El Androide Libre

De la misma manera, YouTube quiere mejorar el aspecto de la comunidad en Music, y por eso, pronto será posible escribir comentarios en álbumes y listas de reproducción, que permitan a los usuarios conectar entre sí y compartir opiniones.

También relacionado con esto, los usuarios de YouTube pronto podrán tener insignias relacionadas con sus artistas favoritos y que los harán destacar respecto a otros aficionados.

Por ejemplo, una insignia indicará que hemos sido de los primeros en ver un vídeo musical de una banda; el primer 5% de los usuarios formará parte de este 'club exclusivo'. También destacará a los usuarios que escuchen más a un artista.