Las dos funciones exclusivas de One UI 8 que impulsarán la multitarea en el primer móvil plegable triple de Samsung

Se esperaba con muchas ganas la aparición estelar del Samsung Galaxy G Fold en el Galaxy Unpacked de julio, pero al final no fue así. Antes de que acabe el año debería de ser presentado y ahora tenemos más detalles sobre las capacidades de su software.

SammyGuru ha revelado dos funcionalidades del próximo plegable de triple pantalla en One UI 8, la versión basada en Android 16 que empezará a ser desplegada en los Galaxy S25 en septiembre después de que llegase con los nuevos Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7.

Una de ellas permite abrir tres apps a la vez dispuestas lateral a lateral para aprovecharse de un formato único en el que las tres pantallas permitirán experiencias únicas en el nuevo móvil coreano como será la multitarea, o que podamos pasar de una a otra sin tener que abrirlas.

La filtración también añade que se puede "soltar" un trío de apps divididas en la pantalla de inicio, barra de tareas o panel Edge y organizarlas de forma vertical u horizontal según nuestra preferencia.

Lo que hará que al soltar el trío de apps en cualquiera de esos espacios se convierta en un acceso directo a las tres, similar a lo que ya tenemos en los plegables de Samsung o de otra marca como HONOR con el acceso a un par de apps.

Samsung Galaxy G Fold, el primer plegable triple de la marca Android Authority El Androide Libre

El nuevo plegable triple podía usar la función de mirroring de la pantalla externa de los Z Fold que permite tener guardados distintos escritorios de la pantalla de inicio para cada pantalla o dos pantallas de inicio de la externa situadas la una al lado de la otra en la pantalla abierta o interna del plegable.

Se desconoce si al contar con tres pantallas, el tri-fold de Samsung pudiera ofrecer la posibilidad de situar tres en vez de las dos que ya ofrece el Galaxy Z Fold 7 en España.

Dos funciones dedicadas completamente a la multitarea de un móvil plegable triple que al abrirse se convertirá en una tablet mucho mayor que la que puede proyectar el Z Fold 7.

Y según Android Authority, no estaría nada mal saber un poco sobre el soporte que se dará a la interfaz de ciertas apps que cuando se extiendan de forma completa tendrán que adaptarse a una relación de aspecto mayor que los actuales plegables tipo cuaderno.

Una filtración anterior sugería que el plegable triple de Samsung contará con el chip Snapdragon 8 Elite, una pantalla OLED de 10 pulgadas, las cámaras del mismo Galaxy Z Fold 7 y un precio que alcanzaría los 3.000 dólares.