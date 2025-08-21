Google Maps cambia para siempre en los Pixel 10: ya puedes compartir tu ubicación por satélite en tiempo real

Con el lanzamiento de los Pixel 10, tanto Google Maps como la app Find Hub (Localizador de Google en España) ya dan soporte a la capacidad de compartir la ubicación por satélite en tiempo real .

Un cambio enorme en la experiencia que pueden dar ambas aplicaciones, sobre todo Google Maps al ser una de las más usadas en todo el planeta por millones de personas al igual que en España.

En el rebranded de Find Hub anunciado en el Google I/O del mes de mayo, el gigante tecnológico anunció sus planes para expandir el soporte a la conectividad satelital a Find Hub.

En su momento Google no dio más detalles, pero recientemente se descubrió en Find Hub cómo debería funcionar compartir la ubicación por satélite en tiempo real.

Y con el lanzamiento de la serie Pixel 10 ya se da soporte oficial en Find Hub al igual que en Google Maps para que el usuario pueda usar esta experiencia única en un móvil.

La serie Pixel 10 Chema Flores

Justo ayer mismo Skylo anunció una extensión de su colaboración con Google para traer las funciones de conectividad satelital a su nuevo catálogo de dispositivos móviles. Ahí se encuentra la conectividad satelital del Pixel Watch 4 LTE.

El Pixel 10, según Android Authority, cuenta con las funciones de conectividad por satélite usuales, pero se ha convertido en el primer móvil que permite compartir la ubicación basada en satélite en Android 16.

Para el usuario que compre el Pixel 10, se abre a la posibilidad de enviar su ubicación en tiempo real sin tener conexión a internet al usar la red de satélites de Skylo.

Se verá un icono de satélite en el pin de ubicación compartida que indica su estado fuera de la cobertura móvil. Compartir la localización basada en satélite se puede realizar a través de Google Maps o Localizador de Google (Find Hub).

Hay un punto importante que ha anunciado Skylo: compartir la ubicación por satélite en tiempo real también estará disponible en la serie Pixel 9 de Google. Se desconoce cuando, pero es una noticia bien importante que aportará una nueva experiencia de conexión con Google Maps para los móviles de Google lanzados el año pasado.

T-Mobile en Estados Unidos ya ofrece con T-Satellite la capacidad de compartir la localización y otras funciones tipo mensajería. T-Mobile indica que aparte de Google Maps y Find Hub, Mensajes de Google ya está disponible para la serie Pixel 10.

Justamente hoy Qualcomm ha anunciado sus dos primeros chips con conectividad satelital como una de las fabulosas funciones del Pixel Watch 4 para poder enviar y recibir mensajes de urgencia en esos momentos en los que se pierde la cobertura.