Microsoft la lía con la última actualización de Windows 11: se puede cargar el almacenamiento de tu PC

Microsoft lleva un 2025 algo extraño en lo que respecta a las actualizaciones de Windows 11; aunque algunas han sido bien recibidas, gracias a nuevas funciones y novedades interesantes, otras han tenido que ser evitadas como la peste por los usuarios.

La última actualización de Windows 11, KB5063878, que fue lanzada hace pocos días, es un buen ejemplo de lo rápido que los usuarios pueden perder la confianza en Microsoft, y no es para menos: introduce un posible 'bug' que puede romper el SSD del ordenador.

El problema ha sido revelado por @Necoru_cat en X (antigua Twitter) en una publicación en la que explica las condiciones en las que se da, para que los usuarios intenten evitarlas hasta que salga un parche; aunque en muchas situaciones, eso no será posible.

El problema ocurre durante la transferencia de archivos entre unidades de almacenamiento, especialmente si la transferencia es de 50 GB o superior y la unidad de destino está ocupada en al menos un 60%.

En concreto, el usuario descubrió el 'bug' cuando estaba actualizando el videojuego Cyberpunk 2077 en un ordenador Windows 11 24H2 con la última actualización KB5063878 instalada en el sistema.

Durante la actualización, el SSD en el que estaba instalado el juego de repente desapareció del sistema operativo, que ya no pudo reconocerlo pese a que seguía instalado. Evidentemente, el traspaso de datos se detiene con un error.

La buena noticia es que, en algunos casos, sólo hace falta reiniciar el ordenador para que el SSD vuelva a aparecer en el sistema; la mala es que esa no es una solución universal, y en muchos casos el SSD no vuelve a aparecer incluso después de reiniciar varias veces.

Además, incluso si conseguimos que el SSD vuelva a estar disponible en el sistema, el error volverá a ocurrir si intentamos realizar la transferencia de archivos de nuevo, porque el reinicio realmente no arregla nada.

Esto puede terminar en una pérdida de datos, por ejemplo, si estamos traspasando archivos entre dos unidades y se produce este fallo durante la transferencia, es posible que algunos archivos se pierdan para siempre.

Según la investigación del medio japonés NichePCGamer, el problema puede deberse a la manera en la que los SSD gestionan la memoria caché, especialmente los modelos que no cuentan con memoria DRAM integrada.

La página ha realizado una prueba con 21 unidades de SSD diferentes, con operaciones como descomprimir archivos grandes o copiar el mencionado juego, y ha descubierto que algunos SSD no se pueden recuperar incluso después de reiniciar el ordenador.

El consuelo parece estar en que no todos los modelos de SSD producen el mismo problema, aunque hay una gran variedad de marcas afectadas, desde SanDisk a Kingston pasando por Corsair, Kioxia o Adata. En cambio, muchos modelos de SSD diseñados para 'gaming' no se han visto afectados, como los Samsung 990 Pro y WD Black SN7100.

Este problema es bastante grave porque en muchos casos, no es posible evitar la transferencia de varias decenas de gigabytes de datos; como es el caso de muchos juegos, que ya ocupan más de 50 GB por la calidad de los gráficos que tienen.

Por el momento, Microsoft no ha realizado ninguna declaración pública al respecto, por lo que no está claro si este 'bug' ya ha sido reconocido de manera interna por sus desarrolladores y si puede ser solucionado en una futura actualización.