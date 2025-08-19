La IA cambia Google Docs para siempre con los audios que crea Gemini de tus documentos: los narra con 7 voces distintas

Al día de descubrir que Google va a integrar Gemini en el nuevo modo avanzado de Google Translate, ahora llega su IA a Google Docs para crear versiones en audio de tus documentos.

El gigante tecnológico ha lanzado esta nueva funcionalidad basada en la inteligencia artificial de una forma bien interesante, ya que permite elegir entre distintas voces para leer en voz alta el documento. Es una especie de texto a voz avanzado por IA.

En la web, vamos al menú de herramientas y buscamos la nueva opción de audio que se encuentra situada entre teclear por voz y Gemini. Al pulsar sobre la opción, se desplegará el reproductor en forma de píldora con la duración del audio.

Aparte de los botones de reproducción y pausa y el depurador, se encuentran más opciones, y bien interesantes, la posibilidad de cambiar la velocidad de reproducción y las voces que se encargan de narrar los textos del documento.

Son voces naturales y claras que permiten darle un tono más especial al documento. Y aquí Google deja bien claro que ha hilado muy bien toda la nueva experiencia de Gemini en Google Docs con todas estas voces:

Narrador.

Educador.

Profesor.

Persuasor.

Explicador.

Coach.

Motivador.

Y si hemos dicho que Google ha hilado toda la experiencia con multitud de detalles, este es otro importante que cita desde su blog: los editores del documento pueden añadir un botón de audio en cualquier parte del documento para los que vean el documento.

Gemini en Google Docs 9to5Google

Se hace desde "Insertar menú", luego en botones de audio y "Listen to tab" (está en inglés porque de momento no está disponible en español).

Google Docs Audio, según 9to5Google, es una función muy acertada al permitir escuchar el contenido al ser narrado o que incluso nos ayude a encontrar errores.

Como se ha mencionado, de momento solo está disponible en inglés y en la versión web de Google Docs con un despliegue hoy mismo y que continuará por fases en las próximas semanas.

Solo se puede acceder a través de la suscripción de pago de Google AI Pro y Ultra, al igual que en Business Standard y Plus, Enterprise y Plus, y los usuarios de Gemini Education y el add-on Gemini Education Premium.

Otra de las novedades de Google Docs es para Android al desplegarse la capacidad de generar imágenes. Una funcionalidad que permite añadir contenido visual a los documentos que vayamos a crear y así darles mayor presencia.

Google Docs se transforma totalmente con la inteligencia artificial generativa con una función que sigue los pasos de los audios de NotebookLM, una app basada en IA que ha sorprendido a todos al poder crear "podcast" de PDFs y más.