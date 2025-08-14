Samsung lanzará sus gafas inteligentes AR el año que viene para ir a por las Ray-Ban de Meta: estos son sus detalles

Sobre las gafas de Samsung han ido apareciendo distintas noticias desde hace ya un par de años y ahora toma más fuerza con un reporte que llega desde un medio coreano que cita que Samsung lanzaría sus gafas inteligentes AR a finales de 2026.

A diferencia de las gafas de realidad mixta que conocemos fruto de su colaboración con Google, estas gafas inteligentes de Samsung no tendrían una pantalla y son similares a las Ray-Ban de Meta.

Lo que significa que contarían con una cámara, micrófonos y altavoces para un tipo de uso que ya ha encontrado un mercado en el que las gafas de Meta están sobresaliendo.

Serían capaces de capturar imágenes y vídeos, responder a preguntas generales al usar un asistente con IA y se podrían vincular con un móvil Galaxy.

Samsung ya dijo en su momento que cree que las gafas inteligentes tomarán el relevo de los móviles como la próxima generación de dispositivos que se convertirá en un producto de masas.

Se debe sobre todo porque al llevarlas durante todo el día, aparte de evitar tener un dispositivo guardado en el bolsillo o bolso como pasa con los móviles, se pueden utilizar en todo momento.

Pero lo que ha empujado su uso ha sido la llegada de la IA generativa, que, al convertirse las lentes en unas pantallas de realidad aumentada, ha conseguido que sean más útiles y productivas.

Las Ray-Ban de Meta ya se actualizaron con la IA generativa para que el usuario pueda hacer una consulta de lo que esté viendo en ese momento.

Y Samsung también pretende seguir los pasos de Meta que ya está desarrollando su próxima generación de gafas inteligentes llamadas Orion, que se distinguen por una pantalla de AR.

El fabricante coreano, según SamMobile, no incluirá un panel AR en sus primeras gafas inteligentes, pero las futuras versiones sí que lo incluirán. Y hay otro detalle importante en el que está trabajando Samsung: ser independiente en el software para incluir el suyo propio en vez de utilizar la plataforma Android de Google.

Tiene que ver con la competencia que supondrá Google cuando lance sus propias gafas inteligentes. Visto lo visto con el catálogo de Google, que poco a poco lo va ampliando como sucedió con su primer plegable y el que está por llegar el 20 de agosto, es una decisión muy bien tomada.

Apple también va directo hacia el lanzamiento de sus primeras gafas inteligentes tipo Ray-Ban fuera del ámbito de sus Vision Pro. Sería el año que viene también, así que 2026 se espera que sea un año bien interesante por el choque de fuerzas entre Samsung, Meta y Apple.