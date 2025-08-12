Google te permitirá elegir tus fuentes favoritas de noticias para los resultados de búsqueda

Google Search ha estado sufriendo bastantes cambios en lo que va de año que han producido todo tipo de críticas, sobre todo porque a veces se hace complicado ver las noticias del medio o web que nos interesa. Todo va a cambiar con "Preferred Sources" o las Fuentes Preferidas.

Lo que hace esta nueva herramienta es definir de mejor forma los resultados de búsqueda cuando se usa Google Search. Va a permitir que podamos elegir los medios o blogs que más nos interesen para estar a la última de las noticias o del tema que nos interese.

Google comenzó con las pruebas en el mes de junio y debería estar disponible en inglés en los próximos días para los usuarios que se encuentren en Estados Unidos o India.

Google no ha comentado cuándo pretende desplegar esta esperada función al resto de países como España, pero no debería tardar mucho.

Es muy sencillo usar esta nueva función de fuentes preferidas de Google. Vamos a Google, hacemos una búsqueda de cualquier tema como podría ser tecnología, y entonces se pulsa en la opción de fuentes preferidas o "Preferred Sources".

Las fuentes preferidas de Google Search Google

Aquí podemos teclear el nombre de un medio como EL ESPAÑOL para recibir más contenido y noticias diariamente. Pulsamos sobre actualizar los resultados y podemos elegir ahora todas las que queramos. Se hace así:

Se busca un tema en Google Search que está en las noticias.

Se pulsa sobre el icono situado a la derecha de "Noticias destacadas".

Buscamos "El Androide Libre" o "EL ESPAÑOL - El Androide Libre".

De los resultados lo seleccionamos como la fuente preferida.

Pulsamos sobre el botón "Recargar resultados".

"Preferred Sources" de Google Search Android Authority

No hay límite en los medios o webs que se pueden agregar, pero la idea es que prioricemos sobre los que más nos interesen. Google, según Android Authority, dijo que muchos de los probadores de esta nueva función seleccionaban de cuatro o más fuentes.

Y ahora, cada vez que usemos Google Search, los resultados deberían aparecer en las secciones "Noticias destacadas" o "desde tus fuentes" con las que hemos elegido como las preferidas.

"Preferred Sources" de Google Search Android Authority

Estas fuentes deberían mantenerse bien guardadas y vinculadas a la cuenta de Google que estemos usando. Lo que significa que cada vez que usemos la misma cuenta en una web, móvil u otro dispositivo deberían aparecer.

Una excepcional herramienta que cualquier medio o blog debería de animar a su público a que la configure al igual que se hace con las redes sociales cuando se invita a los lectores a que sigan sus cuentas principales.