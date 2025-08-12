Claude deja en ridículo a ChatGPT en el peor momento de GPT-5: ya hace referencias de tus conversaciones pasadas

Después de presentar los artefactos en junio, Anthropic, los creadores de Claude, y en el mejor momento posible ante los problemas de GPT-5 para recordar el contexto de las conversaciones, acaba de anunciar que su IA ya puede buscar a través de los chats previos e incluso hacer referencias.

Estos días están siendo un dolor de cabeza para OpenAI, ya que ChatGPT con GPT-5, que ahora activa uno u otro modelo de IA según la consulta del usuario, tiene problemas para seguir el contexto de la conversación.

Lo que significa que hay que recordar en muchos momentos el hilo conductor de la consulta, así que la nueva función de Claude de Anthropic toma aún más valor, ya que no solamente es capaz de buscar en todos los chats que hemos iniciado con Claude, sino de hacer una referencia a los mismos.

Un vídeo publicado por Anthropic desde Reddit, muestra perfectamente su nueva capacidad. El usuario pregunta: "¡He vuelto de vacaciones! ¿En qué hemos estado trabajando la última semana?".

Claude responde con: "¡Bienvenido! Voy a mirar en nuestras conversaciones pasadas para ver en lo que estuvimos trabajando la semana pasada".

Claude ahora puede hacer referencias de tus conversaciones anteriores Manuel Ramírez

Aparece un mensaje citando que está buscando los chats más relevantes y muestra una lista de las conversaciones más importantes con un desplegable. A continuación, hace un resumen de todos los chats citando los detalles más importantes, y el usuario pasa a ordenar que le muestre el trabajo de la interfaz de una app.

Una nueva función que elimina de raíz tener que estar explicando el contexto una y otra vez (y que llega a cansar) o que busquemos nosotros mismos a través de las conversaciones pasadas.

Anthropic ha comenzado con el despliegue de esta novedad en los planes Max, Team y Enterprise desde hace unas horas en España y a continuación serían el resto de planes.

Para activarlo hay que ir a los ajustes de la cuenta en la app o web y, bajo perfil, activar la opción "Buscar y referenciar chats".

Una nueva opción muy importante al iniciar desde una nueva conversación algunos de los chats en los que hemos estado trabajando y que está causando serios problemas a los usuarios de ChatGPT con el nuevo GPT-5.

Presumiblemente esta nueva función llegará a España a partir de la semana que viene para los usuarios Pro como ha ocurrido con otros despliegues. Y es que pagar por Max supone 137,50 euros mensuales a diferencia de los 22 euros de la suscripción Pro.