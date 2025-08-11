Samsung usará la IA para arreglar una de las cosas más molestas que haces al navegar por internet en el móvil

El navegador de Samsung mejora a lo grande: estas son sus 6 nuevas funciones

Google Chrome es el navegador más utilizado en España, y todos los usuarios que tienen un móvil Android pueden elegir al configurarlo de forma inicial si quieren utilizar esta u otra alternativa como Firefox o Edge, así como si quieren optar por buscadores alternativos a Google.

Ahora mismo, hay que decir que la competencia en este sentido es feroz, puesto que hay muy buenas apps en el mercado.

Gracias a estas es posible no solo hacer búsquedas por Internet, sino también disfrutar de funciones como gestores de contraseñas, posibilidad de convertir las webs en PDF e incluso otras funciones que están empezando a llegar de la mano de la inteligencia artificial.

Algunos navegadores ya han empezado a integrar esta tecnología para ofrecerles a los usuarios un mayor número de posibilidades a la hora de llevar a cabo ciertas tareas.

Por ejemplo, Microsoft Edge cuenta con Copilot, el asistente de IA de la marca, integrado, y este es capaz de ahorrar mucho trabajo a los usuarios.

Muchas marcas de móviles cuentan con su propio navegador nativo que utilizan en sus smartphones, sin perjuicio de que luego el usuario instale el que quiera usar.

Samsung es una de esas marcas, y lo cierto es que la coreana, tal como sucede con el resto del software de sus smartphones, cuenta con una de las mejores alternativas para navegar por Internet en un móvil de la marca, puesto que cuentan con ciertas ventajas únicas para estos.

Ahora, la compañía podría estar cerca de actualizar una de ellas para que corrija uno de los comportamientos más molestos que tenemos los usuarios al navegar por Internet en el móvil: dejar las pestañas siempre abiertas.

En su navegador, Samsung estaría preparando una opción gracias a la cual se podría hacer que las pestañas no cerradas se eliminasen automáticamente a los 7 días, a los treinta días o bien de forma inteligente mediante el uso de inteligencia artificial.

Muchos usuarios, después de haber llevado a cabo una búsqueda en Internet, directamente cierran el navegador directamente en lugar de cerrar primero la pestaña que ya no vayan a utilizar.

Esto puede hacer que se acumulen decenas de pestañas abiertas cada vez que se abre la aplicación, contribuyendo a que esta vaya un poco más lenta cada vez que se utilice.

Esta función ya está disponible en la versión beta de la app, concretamente en la 29.0.0.27, y muchos usuarios ya la pueden utilizar, activándola desde los ajustes.