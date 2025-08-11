OpenAI reconoce errores en el lanzamiento de GPT-5 y medita traer GPT-4o: "ChatGPT parecía mucho más tonto por un fallo"

El jueves pasado OpenAI desplegó GPT-5 para que millones de usuarios en España y otros países pudieran disfrutar del nuevo modelo de razonamiento. Al día siguiente, Sam Altman, CEO de OpenAI, entró en una sesión de preguntas y respuestas en Reddit para aclarar los problemas de lanzamiento de GPT-5.

Una de las solicitudes más demandadas por los usuarios fue la vuelta de GPT-4o. Y tiene que ver con la pérdida de personalidad de GPT-5 frente a GPT-4o, que ha sido un modelo más sicofante.

Una de las principales novedades de ChatGPT fue el despliegue de un rúter en tiempo real que decide qué modelo se usa para un prompt en particular, ya sea para una respuesta rápida o tomarse más tiempo para razonar una pregunta.

Otra queja, según TechCrunch, fue que GPT-5 no estaba funcionando igual de bien que lo hacía 4o. A lo que Altman alegó que GPT-5 parecía "más tonto" debido a que el rúter no estaba funcionando adecuadamente cuando se desplegó el pasado jueves.

Sus palabras fueron: "GPT-5 parecerá más inteligente desde hoy mismo. Ayer, tuvimos una situación grave y el conmutador automático estuvo fuera de servicio durante una parte del día. El resultado fue que GPT-5 parecía mucho más tonto".

today we are significantly increasing rate limits for reasoning for chatgpt plus users, and all model-class limits will shortly be higher than they were before gpt-5.



we will also shortly make a UI change to indicate which model is working. — Sam Altman (@sama) August 10, 2025

Otra de las propuestas de Altman es ser más transparente sobre el modelo que se usa para responder una consulta y actualizarán ChatGPT para mostrarlo. E incluso así, los usuarios en Reddit siguieron insistiendo sobre traer de vuelta a 4o para los suscriptores de Plus.

A lo que Altman respondió: "Estamos considerando permitir que los usuarios de Plus sigan usando 4o. Estamos intentando recopilar más datos sobre las ventajas y desventajas".

If you have been following the GPT-5 rollout, one thing you might be noticing is how much of an attachment some people have to specific AI models. It feels different and stronger than the kinds of attachment people have had to previous kinds of technology (and so suddenly… — Sam Altman (@sama) August 11, 2025

Sobre esta cuestión, hoy mismo Altman ha tomado su cuenta en X para decir: "Si has seguido el despliegue de GPT-5, una cosa de la que te habrías dado cuenta es del vínculo que están tomando algunos usuarios con ciertos modelos de IA."

Tiene que ver con la personalidad que toma la IA, y ya hace meses OpenAI tuvo que dar marcha atrás en el despliegue de 4o al revisar que era más sicofante. Es decir, que tiene menos capacidad de criticar al usuario y tiende más a esa expresión de "comer la oreja" tan conocida en España.

Y desde que la semana pasada se anunciaran las novedades para la salud mental de ChatGPT, Sam Altman no ha cesado de mencionar los importantes avances hechos y, al igual que ha comentado hoy desde su cuenta en X, cita estas palabras: "Si un usuario se encuentra en un estado mental frágil y propenso a delirios, lo que no queremos es que la IA lo refuerce".

Cerrando esta cuestión, el CEO de OpenAI ha prometido que va a doblar los límites de uso para los usuarios de Plus, según acaban de realizar el despliegue final de GPT-5. Lo que daría una oportunidad para que cualquier usuario pueda jugar y aprender el nuevo modelo.