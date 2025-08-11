Android Auto va a cambiar para siempre su interfaz: menos distracciones para que estés concentrado conduciendo

Al poco de integrar el modo claro en Android Auto, Google lo actualizó con algunos cambios en el reproductor de medios que no fueron muy bien recibidos. Ahora toca mejorar el cajón de apps para que sea más fácil usar Android Auto.

Android Authority ha descubierto que Google pretende aumentar el número de columnas disponibles en el cajón de apps de Android Auto. Lo que reducirá el tiempo que a veces pasamos entre las distintas páginas de apps que tengamos instaladas en el coche.

Actualmente, Android Auto muestra un total de cuatro o cinco columnas en este cajón y el número depende del tamaño de la pantalla del coche, pero incluso cinco no parecen muchas en los paneles de grandes dimensiones de algunos vehículos.

En el despiece hecho de la APK de Android Auto por parte de Android Authority, se puede ver cómo Google ha aumentado el número de columnas en el cajón para que se alcance la cifra de siete en total, lo que incrementa la cantidad de aplicaciones que tenemos disponibles a golpe de dedo.

Una mejora importante y lógica debido al gran tamaño de algunas de las pantallas que montan algunos fabricantes de automoción en el salpicadero de sus coches.

Android Auto con seis columnas de apps Android Authority

Una actualización que debería desplegarse próximamente a algunos usuarios y que conseguirá menos distracciones al poder pulsar sobre una app en vez de tener que pasar página para tocarla.

Más apps a mano significa que nos podemos olvidar de tener varias páginas (sobre todo si no tenemos muchas apps instaladas) en el cajón de apps.

Con un gesto rápido podemos responder a un mensaje o cambiar entre la app que se encarga de reproducir nuestra música favorita. Justo hace días ya está disponible una para YouTube.

Como se puede ver en una de las imágenes que ha compartido Android Authority, el cajón recoge hasta 21 apps a la vez cuando bajo el formato de cinco columnas actual se queda en las 15 apps. Y siempre dependiendo del tamaño, ya que incluso puede ser de cuatro para quedarse en las 12.

Android Auto con 7 columnas de apps Android Authority

También ha compartido otra captura de pantalla en la que se puede ver seis columnas, y deja bien claro que esta actualización, aunque no sabemos cuándo Google pretende desplegarla, conseguirá que el conductor se distraiga menos, sobre todo en los coches que cuenten con pantallas de gran tamaño.