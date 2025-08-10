Este accesorio para viajes es perfecto porque te hará los trayectos más cómodos mientras te da un masaje

Estamos en plena época de viajes en España, y muchos de ellos son trayectos largos en trenes o en avión, aunque también hay muchos desplazamientos de muchos cientos de kilómetros por carretera.

Esto hace que el cuerpo sufra debido al número de horas que debemos estar sin movernos, afectando especialmente al cuello, sobre todo si no viajamos en primera clase.

Para aliviar esas molestias Lidl tiene a la venta un cojín cervical masajeador diseñado para quienes buscan relajar la zona de cuello y nuca sin renunciar a la movilidad. Su precio es de 29,99 euros.

El dispositivo integra dos cabezales rotatorios que giran en ambos sentidos y ofrece dos niveles de velocidad, lo que permite adaptar la intensidad según la rigidez muscular o la sensibilidad del usuario.

Su ergonomía reproduce el contorno de la cabeza y favorece un apoyo homogéneo, evitando puntos de presión excesiva.El cojín funciona con una batería de litio de 2,000 mAh y 3.7 V.

Cojín con masajeador El Androide Libre

Una carga completa, que se alcanza en unas dos horas, brinda al menos 60 minutos de masaje continuo. El paquete incluye cable USB y adaptador de 100-240 V, detalle que simplifica la recarga en casa, en la oficina o durante un viaje.

Con un peso aproximado de 450 gramos y dimensiones de 24.5 × 23 × 11.5 cm, cabe en la maleta de mano y no añade carga significativa. Y también podemos llevarlo puesto al embarcar en un avión, ahorrando espacio en el equipaje.

Además, la funda de poliéster tiene tacto suave y se extrae con facilidad para su limpieza, un factor relevante en accesorios de este tipo. La portabilidad se ve reforzada por la recarga USB, compatible con power banks y puertos de ordenador.

El cojín incorpora un interruptor con indicador LED y cuenta con apagado automático a los 15 minutos, medida de seguridad que evita sobrecalentamiento y alarga la vida útil del motor.

Cojín cervical El Androide Libre

Y además de para viajes, este aparato puede ser útil para quienes teletrabajan y acumulan tensión cervical tras varias horas frente al ordenador.

Por supuesto, es plenamente usable en otros entornos, como en casa o en la oficina, si tenemos algunas molestias leves en la zona del cuello y las cervicales, aunque nunca sustituye a un dispositivo médico y menos a un profesional.