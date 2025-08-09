Esta mochila de Xiaomi solamente cuesta 10 euros, es perfecta para el día a día y ya se puede comprar en España

Xiaomi sigue ampliando su catálogo de productos en España, con propuestas muy adecuadas al verano como el nuevo aire acondicionado compatible con Xiaomi Home.

Y la empresa no va a frenar. De cara a final de año también traerá otras propuestas como frigoríficos, que se suman a otras en el apartado de ventiladores y más productos.

Uno de los más curiosos es el de las mochilas, y es que la compañía ha ampliado el catálogo de modelos disponibles, junto al de maletas para viajes.

Una de estas mochilas es la Xiaomi Mi Casual Daypack, una mochila compacta que se puede comprar en su página web por solo 9,90 euros.

Está diseñada para ser usada en el día a día, permitiéndonos llevar los accesorios que solemos sacar de casa constantemente, como las llaves, el móvil, quizás un libro, la cartera o las gafas de sol.

Mochila Xiaomi El Androide Libre

Tiene una capacidad de 10 litros y está disponible en ocho colores, muchos de ellos bastante llamativos, lo que permitirá combinarlas de muchas formas. Y por el precio que tiene, seguro que más de uno opta por tener varias.

Una de las ventajas de esta mochila es que está diseñada para soportar la lluvia, dado que el revestimiento exterior está certificado con resistencia de grado 4. Eso no quiere decir que soporte inmersiones o grandes cantidades de líquido, pero sí que resiste a accidentes con agua.

Las cremalleras son de la empresa japonesa Yoshida Kogyo Kabushikikaisha (YKK), el mayor fabricante mundial de cremalleras, líder mundial en la industria de las cremalleras debido a la calidad y durabilidad de sus productos.

Además del asa para poder llevarla en una mano tiene dos tiras para poder colgarla cómodamente a la espalda. Estas dos tiras están acolchadas.

Mochila Xiaomi El Androide Libre

Tiene cuatro bolsillos, uno pequeño en la zona inferior y otro grande que está en la parte superior. Además, hay otros dos exteriores de menor tamaño.

Es importante remarcar que se trata de un modelo muy compacto, y es que algunos clientes se sorprenden del tamaño cuando la compran. La idea es llevar las cosas que llevamos en los bolsillos y alguna más, no sustituir a una mochila tradicional.

Si buscamos algo así es mejor optar por la Xiaomi City BackPack 2, que es una mochila perfecta para trabajar o estudiar, y que cuesta 24,99 euros.