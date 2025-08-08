La nueva función de mapa de Instagram está siendo un desastre: "puede poner en riesgo tu privacidad y seguridad"

El nuevo 'Google Maps' de Instagram, que tiene la intención de compartir la ubicación de una forma sencilla a través de un mapa, está siendo todo un descalabro para la privacidad de los usuarios al día siguiente de que fuese desplegado.

Esta característica es similar a la función de WhatsApp para compartir la ubicación con una persona, aunque aquí, si no lo configuramos apropiadamente, nuestros seguidores pueden ver en un mapa dónde nos ubicamos en todo momento.

La función de mapa, aunque no está disponible todavía en España, se encuentra en la pantalla de los mensajes directos, y cuando se pulsa muestra la geolocalización de los usuarios que han optado por compartir su ubicación según la última vez que abrieron Instagram o compartieron una story.

Cuando se abre por primera vez el mapa aparecen las distintas opciones de "quién puede ver su ubicación", lo que permite elegir si desean compartirla o no.

Lo que parece como una novedad ideal se está convirtiendo en una pesadilla para Instagram, ya que las publicaciones de los usuarios que están criticando esta función desde sus redes sociales se están convirtiendo en virales.

@kelleyflanagan Please go turn off your live location for Instagram if you don’t want people to have it ♬ original sound - kelleyflanagan

Una de las publicaciones más virales, según NBC News, ha sido la de la influencer y exalumna de la franquicia "Bachelor" Kelley Flanagan que lanzó una advertencia para que se desactive la función de compartir la ubicación, sugiriendo que puede poner en riesgo la privacidad y seguridad.

Y justo en la misma semana en la que un jurado de California dictaminó que Meta violó la Ley de Invasión de la Privacidad del estado en un caso relacionado con la app de seguimiento menstrual, no parece que haya sido el mejor momento para haber lanzado un mapa con la ubicación en tiempo real del usuario.

El problema es que no todos los usuarios conocen al detalle la nueva función de Instagram, incluso cuando se puede seleccionar que solo sepan de la ubicación ciertos seguidores o la lista de mejores amigos.

Lia Haberman, autora de la newsletter ICYMI de social media, dijo a NBC News en una entrevista por email que le preocupaba que los usuarios no se den cuenta del alcance total de lo nuevo de Instagram y el acceso que están proporcionando cuando su ubicación pueda aparecer en el mapa, al etiquetar lugares en sus publicaciones o simplemente al abrir la app.

Adam Mosseri, jefe de Instagram, en Threads

Adam Mosseri, jefe de Instagram, publicó al poco que esta función de localización está desactivada por defecto y que realmente él la utiliza con una serie de amigos cercanos poniendo mucho cuidado en quién puede ver su ubicación.

Quizás, la pantalla en la que se puede elegir quiénes pueden ver la localización debería ser más informativa con alguna alerta de que, si no se elige adecuadamente quién puede verla, se puede poner en peligro la privacidad y la seguridad del usuario.