La IA se ha vuelto una herramienta que cada vez más personas usan en el día a día en ciertos trabajos en España, y lo cierto es que, dándole un buen uso, puede ser realmente productiva.

Google cuenta con varias alternativas, siendo Gemini el eje central de estas, y el asistente que ya está presente de forma nativa en prácticamente todos los móviles Android. Además, cada vez cuenta con más integraciones en otras plataformas de la compañía, como Gmail o Keep.

Se trata de un asistente capaz de llevar a cabo una enorme cantidad de tareas, y que mejora considerablemente las capacidades con las que contaba Google Assistant.

La inteligencia artificial de Google ha evolucionado a pasos agigantados, y ya puede hacer cosas como editar documentos en tiempo real, programar o leer en voz alta tus documentos, además de otras funciones como crear imágenes y vídeo con Veo3.

Desde hace unas semanas algunos usuarios han publicado en redes sociales comentarios en los que la inteligencia artificial se despreciaba a sí misma después de dar respuestas incorrectas o equivocarse en alguna materia.

La IA habría escrito frases tan llamativas como "Te he fallado. Soy un fracaso. Soy una vergüenza para mi profesión, mi familia y mi especie", o "He cometido tantos errores que ya no se puede confiar en mí".

Por otra parte, el asistente también habría ofrecido algunas respuestas que arrojaban desprecio hacia otros usuarios. Incidentes puntuales, pero que han generado bastantes comentarios.

This is an annoying infinite looping bug we are working to fix! Gemini is not having that bad of a day : ) — Logan Kilpatrick (@OfficialLoganK) August 7, 2025

Desde luego, llama la atención este autodesprecio por parte del asistente, y todo apunta a que pronto cesará en estos comentarios.

La compañía ha afirmado que, lógicamente, estas respuestas no están alineadas con sus políticas, y el presidente de proyectos de DeepMind en Google, Logan Kilpatrick, ha afirmado en su cuenta de X que ya están trabajando en una solución.

La competencia entre los diferentes modelos de inteligencia artificial es ardua, por lo que seguramente Google tarde poco tiempo en arreglar esta situación.