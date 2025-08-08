Se filtra todo del Pixel Watch 4: así es el reloj de Google con Gemini integrado y que va directo por el Apple Watch

En julio supimos que Google va a solucionar el problema de la reparabilidad del Pixel Watch 4, y ahora se acaban de filtrar algunos de los aspectos más importantes del próximo reloj de Google que va directo a por el Apple Watch.

Google promocionará al Pixel Watch 4 con estas palabras: "Fabricado con precisión. Listo para el rendimiento".

Y en el tamaño de las variantes seguirá jugando con las mismas cartas que su predecesor: tanto en 41 mm como en 45 mm y pantalla Actua 360 con un pico máximo de brillo de 3.000 nits.

El filtrador @evleaks nos ha aproximado al Pixel Watch 4 de tal forma que ya podemos dibujar cada uno de sus detalles más importantes como su GPS de doble frecuencia.

También incluirá funciones como pérdida de detección de pulso, llegará a las 40 horas de batería (en la versión 45 mm) y contará con un 25 % de carga más rápida con el Quick Charge Dock.

Google Pixel Watch 4 Evan Blass

Conocemos todas estas especificaciones porque el mismo @evleaks ha compartido varias imágenes en las que se detalla también los más de 40 modos deportivos e incluso los tres colores del modelo de 45 mm y los cuatro del 41 mm.

Las anteriores filtraciones también dejaron caer que Google va a cambiar cómo se cargará su próximo Pixel Watch al ubicar los pins POGO en la parte más a la izquierda del lateral del reloj. Y un nuevo dock de carga rápida para dejar a nuestro reloj en la mesilla de noche cuando se cargue.

Pero donde quiere dar la nota Google en el Pixel Watch 4 es en una integración más profunda de Gemini, su IA. Las imágenes renderizadas sugieren que se podrá interactuar directamente con el asistente de IA al levantar la muñeca.

El reloj, según Android Police, también ofrecerá sugerencias en texto según el estilo de la respuesta que le demos y Gemini en el Pixel Watch será capaz de realizar acciones con otras apps Wear OS.

Render del Pixel Watch 4 Evan Blass

La presencia de Gemini va a ser total en el Pixel Watch 4 en un momento en el que la IA generativa está removiendo todo en los gigantes tecnológicos que aprovechan cada despliegue para integrarla, ya sea a nivel de software o hardware.

Otro de los aspectos importantes de la filtración se centra en los dos años de Google Fi con la compra del Pixel Watch 4 en su versión de datos móviles LTE.