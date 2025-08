Google trolea a Apple con un vídeo del Pixel 10 que pone en relieve los retrasos que está sufriendo la IA del iPhone

Google desde hace un par de años ha publicado vídeos que han ido directos a comparar algunas de las funciones de sus Pixel con las del iPhone. Y ahora se podría decir que Apple se lo ha puesto en bandeja para que lance un vídeo del Pixel 10 con una gran indirecta a la IA de Siri.

Justo a poco más de dos semanas de que se anuncien los nuevos móviles de Google, ha publicado un vídeo teaser del Google Pixel 10 al que ha llamado "Soon". Y en ningún momento menciona a Apple o al iPhone.

Los 30 segundos del teaser "Google Pixel 10 | Soon" se subieron este mismo lunes al canal Made by Google en YouTube en una versión instrumental de "The Next Episode" del artista Dr. Dre.

Aquí hay otra indirecta lanzada por Google a Apple al adquirir esta la marca de auriculares del mismo Dr. Dre. Y la narración del vídeo pone en relieve uno de los mayores problemas a los que Apple se está enfrentando estos días.

Que no es otro que el retraso continuo de la integración de la inteligencia artificial generativa en Siri, el asistente de Apple. Se puede leer una frase "Si compras un nuevo teléfono es por una característica que llegará pronto..." para que continúe con otra narrando "Pero, lleva viniendo pronto desde hace un año entero...".

Google Pixel 10 | Soon Manuel Ramírez

Y aquí es cuando Google va directo a por Apple con esta frase: "Podrías cambiar tu definición de pronto. O solo podrías... cambiar tu teléfono".

La referencia, según 9to5Google, es clara al anuncio hecho por Apple de una gran actualización de IA en Siri en el WWDC 2024. En el anuncio del iPhone 16 del último septiembre, Apple dijo que el nuevo móvil recibiría esas funciones.

Las funciones de contexto personal accederían a la información del usuario y la pondrían a disposición del mismo, mientras que la capacidad de identificar la pantalla permitiría a Siri actuar según lo que se ve.

Estas actualizaciones se han retrasado a 2026 mientras millones de móviles Android ya disponen de ellas desde hace tiempo como ocurre con Gemini Live y su capacidad para identificar lo que ve en pantalla o incluso a través de la app de cámara.

El vídeo acaba con la fecha oficial de presentación de la nueva serie Pixel 10: el 20 de agosto de 2025. Justo en la información del vídeo se puede leer de nuevo otro de los lemas que va a usar Google: "Pídele más a tu móvil".