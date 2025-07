Los móviles de Samsung van a cambiar para siempre: "va a suponer toda una revolución, para bien y para mal"

La futura gama Galaxy S26 va a sufrir una auténtica renovación, que supondrá decir adiós a varios modelos que han estado muchos años con nosotros; serán sustituidos por los nuevos modelos Galaxy.

Uno de estos cambios ya estaba cantado: el Galaxy S26+ va a ser abandonado en favor del nuevo Galaxy S26 Edge, que se centrará en ofrecer el menor grosor posible en un 'smartphone' premium.

Y ahora, se acaba de confirmar el segundo de estos cambios: Samsung no ofrecerá un Galaxy S26 básico. La gama no contará con un 'modelo de entrada' como se suele conocer en el sector, una versión más barata y accesible.

En vez de eso, Samsung ofrecerá el nuevo Galaxy S26 Pro, un modelo misterioso que puede cambiar completamente el panorama, tanto de la compañía como de todo el sector de smartphones Android.

En concreto, Sammy Police ha descubierto el registro de los nuevos móviles de Samsung en la base de datos de GSMA, la organización mundial de operadoras, y confirma la desaparición de los dos modelos, sustituidos por los dos nuevos.

Es algo que llama la atención porque el Galaxy S26 básico ya fue registrado en la GSMA, con el nombre código SM-S942U; sin embargo, ahora ese registro ha sido sustituido por otro dispositivo, con nombre código SM-S942U1.

Ese nombre código es una pista de que este nuevo modelo es una versión superior del Galaxy S26, un modelo "Pro" que será más completo, pero también más caro en comparación con lo que iba a ser la versión básica.

Curiosamente, no se sabe nada más del Galaxy S26 Pro, aparte de que sustituye al S26 básico; aunque Samsung suele sufrir de filtraciones constantes, en esta ocasión ha conseguido sorprendernos con un cambio que no esperábamos.

Sin embargo, es fácil intuir el cambio que puede suponer la introducción de un nuevo modelo "Pro" en la gama Galaxy S; y sí, hablamos de manera efectiva de una subida de precios para poder comprarse un modelo de la gama.

Todo indica que el Galaxy S26 Pro será el nuevo 'punto de entrada' de la gama, pero con un precio superior al Galaxy S25 actual; Samsung lo compensará con funciones y características más avanzadas.

Por ejemplo, no sería de extrañar que el Galaxy S26 Pro obtenga algunas partes del modelo 'Plus' que finalmente no será lanzado, como por ejemplo, una pantalla más grande o un procesador diferente.

El siguiente salto en la gama sería el Galaxy S26 Edge, que se distinguirá del resto por su diseño extrafino y que dará prioridad al minimalismo y la ergonomía; por lo tanto, muy diferente del modelo 'Plus' que sustituye.

Por último, el modelo Ultra será el único que realmente será continuista respecto a la generación actual; seguirá siendo el modelo más puntero, el más completo y el que tendrá funciones más avanzadas y una experiencia más 'premium'.

En definitiva, estos cambios van a suponer una revolución, para bien y para mal; por una parte, los Galaxy S se convertirán en móviles totalmente 'premium', representando lo mejor de Samsung; pero por otra, estarán fuera del alcance de más gente.