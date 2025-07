El porqué es difícil encontrar teléfonos de gran batería en España: "No es casualidad la diferencia de China y Europa"

La autonomía es uno de los aspectos más importantes en un móvil para los consumidores españoles. Buscan buena batería, buenas cámaras y precio ajustado.

Más allá de que esa combinación rara vez se encuentra, que la autonomía sea una prioridad para los compradores hace que las empresas inviertan en mejorarla.

Esto es lo que hemos estado viendo en los últimos meses, con prototipos locos como el móvil de realme con 10.000 mAh de batería, el doble que uno normal.

Con todo, hay modelos comerciales que tienen cifras muy altas, aunque no lleguen a esa cotas. La propia realme tiene el realme GT 7 con una batería de nada menos que 7.000 mAh.

Esto es posible gracias a la nueva tecnología de baterías de silicio carbono, que permite hacer baterías más densas energéticamente, lo que hace que sean más pequeñas, ligeras y, además, tengan más energía.

China a la vanguardia

Sin embargo, cuando vemos estos móviles con baterías de 6.000 o 7.000 mAh, son siempre terminales de marcas chinas. Firmas como VIVO, realme o Xiaomi son las que trabajan en este tipo de terminales.

Pero si nos fijamos en las otras tres empresas grandes de smartphones que operan fuera de ese país, la cosa cambia bastante.

Samsung, Google y Apple no ofrecen, ni por asomo, capacidades similares ni siquiera en sus móviles más caros, que con suerte alcanzan los 5.000 mAh pero nunca más.

Por ejemplo, el Samsung Galaxy Z Fold 7 se ha lanzado con 4.400 mAh, la misma capacidad que sus dos antecesores. Y el Galaxy S Ultra lleva con 5.000 mAh desde 2020.

Esto hace que un usuario que valore mucho la autonomía se plantee comprar un móvil chino antes que uno estadounidense o coreano.

Pero la historia no es simplemente esa. No es raro ver un móvil de un modelo concreto que en China se vende con una capacidad de batería concreta y en la Unión Europea se vende con otra, siempre menor. No es casualidad.

La legislación, clave

Pese a que es totalmente legal y viable comercializar móviles con más capacidad de batería, la reglamentación de algunos países hace que sea más complejo y costoso.

Por ejemplo, en el caso de la legislación de Estados Unidos, transportar un móvil de hasta 5.000 mAh de batería y hacer lo mismo con uno de mayor capacidad puede suponer un cambio importante.

Esto es así porque la Regulación Federal de Transporte de los EE. UU limita las celdas de las baterías de iones de litio a 20 Wh (aproximadamente 5.000 mAh) si no se quiere usar la clasificación de "Mercancías peligrosas" de Clase 9.

Esto es posible, pero aumenta los gastos de envío y, por consiguiente, el precio final de estos modelos.

No obstante, hay otras reglamentaciones que afectan a la Unión Europea, aunque cada marca las ejecuta como mejor cree conveniente.

Por ejemplo, el VIVO X200 Pro tiene 6.000 mAh tanto en China como en España. Sin embargo, el Xiaomi 15 Ultra tiene 6.000 mAh en China pero 5.410 mAh en nuestro país.

Y algo parecido pasa con el Xiaomi Redmi Note 14 Pro+, que en China cuenta con una batería de 6.200 mAh y 90 W de carga rápida y a España llega con 5.110 mAh y 120 W de carga rápida.

La cuestión es que marcas que operan tanto en Europa como en Estados Unidos, como Google, Appe, Samsung o Motorola, tienen mayores restricciones o se ven abocadas a pagar mayores costes.

Es de suponer que no quieren hacer lo mismo que hacen las marcas chinas y ofrecer los mismos modelos con peores baterías en mercados como el estadounidense, lo que dañaría su imagen.

Hay excepciones

No obstante, en el pasado hemos visto excepciones, con móviles de Samsung con baterías de gran tamaño, como el Samsung Galaxy M14, que llegaba a los 6.000 mAh,

Es posible que esto sea porque se enfocaba en mercados como el indio, y no se ponía a la venta en todos los mercados internacionales, como pasa con los Galaxy Z o Galaxy S.

Otra forma de dar un rodeo para evitar ciertas leyes es usar baterías duales. Es decir, en vez de usar una batería de 6.000 mAh, se usan dos baterías de 3.000 mAh, lo que además permite mejorar la carga rápida.

Es algo que OnePlus, por ejemplo, ha implementado en varias ocasiones, y que móviles como los plegables suelen usar por una mera limitación de espacio en su interior, sobre todo ahora que son mucho más finos.

En España tenemos algunos modelos que sí que apuestan por baterías de gran tamaño, perfectos para los que quieren el mayor tiempo lejos de un cargador

El futuro de las baterías

Es de suponer que a medida que las baterías suban de tamaño la legislación se irá adaptando para permitir el comercio de móviles con mayores capacidades.

Además, los dispositivos como tablets u ordenadores cuentan con este tipo de baterías desde hace mucho tiempo, y no parece que el coste de transporte haya sido un impedimento para su comercialización.

El nuevo móvil de Honor usa una innovadora batería de carburo de silicio

Si no se cambian las cosas veremos incrementarse la distancia entre lo que ofrecen los fabricantes chinos y lo que ofrecen el resto.

Y si en unos pocos años los usuarios han de decidir entre un móvil de 10.000 mAh de VIVO, OPPO o Xiaomi y uno de 5.000 mAh de Samsung o Google, muchos se decantarán por la primera opción sin pensarlo mucho.