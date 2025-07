He sido el primer español en probar el Xiaomi YU7 y su interior me ha fascinado: "Tiene tecnologías jamás vistas"

Pese a que aún falta mucho para que podamos comprar un Xiaomi YU7 en España, al haber tenido la oportunidad de subirnos a uno, hemos querido analizar qué es lo que lo hace especial.

Pese a que nos vamos a centrar en accesorios o prestaciones concretas, hemos de destacar la increíble calidad de construcción y los materiales.

Hemos podido conversar con periodistas del mundo del motor, que comentaban que hay coches de 70.000 u 80.000 euros en Europa con peores acabados. Y este cuesta menos de la mitad.

Xiaomi ha dicho por activa y por pasiva que este vehículo es un SUV de lujo, y para defender eso hay que hacer muchas cosas, tanto en el apartado de motor como de confort.

La cuestión es que parece que Xiaomi las ha hecho todas, porque parece que no hay una curva, una decisión, o un detalle que se haya pasado por alto. Tanto es así que muchos de los que asistimos al evento esperábamos un precio que, mínimo, duplicaba al actual.

Almacenamiento

Los coches eléctricos presumen de tener mucho espacio interior, al poder desplazar los ejes de las ruedas más y tener mayor distancia entre ellos, lo que hace que el habitáculo sea mayor.

Esto es así en este coche, pero lo que no siempre vemos es un intento por aprovechar cada rincón. Llama la atención el hueco en la puerta para llevar un paraguas.

Prueba del Xiaomi YU7 Álvarez del Vayo El Androide Libre Pekín (China)

También hay un espacio imantado para poner una caja de pañuelos de papel tras la pantalla principal, aprovechando ese espacio.

Los reposavasos son escamoteables, lo que permite no sólo poner un vaso o botella, sino impedir que coja suciedad esa zona por no estar tapados cuando no se usa...

Por supuesto, tenemos una guantera que se abre desde la pantalla o desde los comandos de voz y que ahora integra un PIN por si queremos aumentar la seguridad.

En la zona inferior del asiento trasero derecho tenemos una segunda guantera, con forma de cajón, perfecto para guardar las mantas para los niños, algún juguete, etc.

Prueba del Xiaomi YU7 Álvarez del Vayo El Androide Libre Pekín (China)

Y también hemos de hablar del maletero delantero, de más de 140 litros, lo que permite guardar una maleta de tamaño medio, mayor que las de cabina.

Eso sí, el maletero trasero no es impactante. No es pequeño, claro, y se puede ampliar con un doble fondo o abatiendo los asientos traseros, pero no parece el más grande de su segmento.

HyperVision

Aunque el Xiaomi SU7 tenía un HUD tradicional, en el YU7 han querido optar por una solución diferente, más cara de fabricar, pero más llamativa y parece que más útil.

Se trata de una pantalla con un acabado negro sin reflejos que se ve perfectamente con luz y sin ella. Dispone de tres secciones configurables para que aparezca la información que queremos.

Opciones de la Xiaomi HyperVision Panoramic Display El Androide Libre

Incluso es posible hacer que aparezcan las letras de las canciones que suenan en el equipo de música para el acompañante, dado que en el lado del conductor hay otros elementos más importantes.

Accesorios magnéticos

Uno de los accesorios más curiosos son los botones magnéticos que podemos configurar para que ejecuten muchas de las funciones de software del coche.

Prueba del Xiaomi YU7 Álvarez del Vayo El Androide Libre Pekín (China)

Por ejemplo, podemos hacer que controlen la reproducción de la música, o que muevan el asiento del copiloto adelante por si llevamos a alguien detrás...

Se pueden poner en varias zonas del vehículo, que tienen partes metálicas para poder anclar esos accesorios, así como otros, como fundas de gafas de sol magnéticas.

Prueba del Xiaomi YU7 Álvarez del Vayo El Androide Libre Pekín (China)

A esto se añaden otros accesorios que se integran con anclajes estándar, compatibles con cosas como cargadores, cámaras GoPro y demás, lo que lo hace perfecto para los creadores de contenido.

Además, como hemos mencionado hay una zona imantada delante que permite poner la caja de pañuelos sin miedo a que salga volando en una curva.

Pantalla trasera extraíble

El Xiaomi YU7 tiene una pequeña pantalla trasera no muy diferente a la de otras marcas. Bueno, no muy diferente hasta que la cogemos y la sacamos.

Se convierte en una suerte de móvil desde el que controlar algunos aspectos del coche, pero es realmente cómodo que no fuerce a mirar hacia abajo para usarla.

Pantalla trasera del Xiaomi YU7 Álvarez del Vayo El Androide Libre Pekín (China)

Además, hay dos anclajes tras los asientos delanteros que permiten montar las tablets de Xiaomi o algunos modelos de iPad, tanto para contenido multimedia como para controlar cosas del vehículo.

Asientos Gravity Zero

Los asientos de este tipo son los que se pueden llegar a tumbar casi en posición horizontal, emulando una cama, para facilitar el descanso de los usuarios.

Prueba del Xiaomi YU7 Álvarez del Vayo Pekín (China)

Lo normal es verlo en el asiento del copiloto, pero Xiaomi se las ha apañado para implementarlo también en el del conductor, incluyendo el reposapiernas. Y sí, los delanteros incluyen función de masaje, de 10 puntos.

Y los asientos traseros también se reclinan, más que la mayoría de modelos del mercado, hasta 135º, lo que hace que los pasajeros de los mismos puedan ir más cómodos.

Raíl trasero de accesorios

Junto a la bisagra del maletero trasero destaca un riel en el que podemos poner accesorios que se cargan desde el mismo, sin cables.

Podemos poner una cámara de grabación, un proyector de cine o un sistema de lámparas por si los pasajeros quieren ir leyendo.

Rail trasero del Xiaomi YU7 Álvarez del Vayo El Androide Libre Pekín (China)

Este es el ejemplo perfecto de la versatilidad con la que Xiaomi ha dotado al coche, algo que no se ve ni en vehículos que cuestan el doble y que aquí tenemos de serie en algunas de las versiones.

Accesorios conectados

Por último, hemos de hablar de los accesorios conectados, los que se controlan desde la pantalla, como las cámaras que se ponen en el espejo retrovisor interior, o el frigorífico, que también es capaz de calentar los alimentos.

Este tipo de aparatos se pueden encender y apagar desde el puesto del conductor de forma sencilla, y el coche detecta cuando hemos comprado uno nuevo y lo configura.

Xiaomi ha demostrado que puede hacer un coche de lujo a un precio muy inferior al de sus rivales. Ahora sólo queda esperar que lo ponga a la venta en España.