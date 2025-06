Microsoft la lía con Chrome: Google le echa la culpa de los problemas con el navegador más usado en España

Durante el último mes, muchos usuarios de Google Chrome se han encontrado con serios problemas para usar el navegador en todos los sistemas operativos, incluyendo Android, macOS y Windows; y ahora, parece que Microsoft podría tener la culpa.

Esta sorprendente acusación proviene de la mánager de soporte de Chrome, Ellen T., que en los foros oficiales de soporte de Chrome ha confirmado la existencia de un 'bug' en Microsoft Family Safety que impide que el navegador de Google se inicie correctamente.

Family Safety es la plataforma de Microsoft para configurar el control parental y otras funciones relacionadas con la seguridad de los menores de la familia, como el control del tiempo en pantalla, los gastos, o los filtros de contenido; estos últimos son los que tendrían el problema.

Según Google, Microsoft ha incluido el navegador Chrome en los filtros de contenido, y por lo tanto, si tenemos activada Family Safety, este programa no se ejecuta o se cierra por sí solo si intentamos abrirlo.

Por lo tanto, los usuarios más afectados serán aquellos que tengan la función Family Safety activada, que viene incluida con la suscripción a Microsoft 365; en concreto, padres que tengan a sus hijos añadidos a sus cuentas, y colegios, son los más afectados.

Lo llamativo es que Google Chrome es el único navegador que está siendo bloqueado por Microsoft; otras alternativas como Firefox y Opera funcionan sin problemas incluso con los filtros activados. Y por supuesto, el navegador de Microsoft, Edge, tampoco se ve afectado.

Esto ha provocado que aparezcan algunas teorías conspiratorias sobre este problema, que acusan a Microsoft de sabotear a Google Chrome para facilitar que los usuarios afectados se pasen a su navegador Edge y así mejorar su cuota de mercado.

No sería la primera vez que Microsoft adopta tácticas polémicas para fomentar el uso de Edge, como ventanas emergentes que aparecen sólo al intentar descargar Chrome, o poner trabas a los usuarios que quieren cambiar el navegador por defecto en Windows 11.

Sin embargo, bloquear la ejecución de Chrome sería una decisión demasiado agresiva, incluso para Microsoft; es más probable que se trate de un simple error, pero también hay que decir que Microsoft no está ayudando a callar estas teorías conspiratorias.

Y es que Microsoft no sólo no ha realizado ninguna declaración pública al respecto, sino que ni siquiera ha respondido a Google, según ha afirmado un ingeniero de la compañía. Una respuesta pública probablemente ayudaría a calmar los ánimos y aclarar las cosas.

No es que Microsoft no sea consciente de este error; según el mismo ingeniero de Google, el equipo de soporte de Windows está respondiendo a los usuarios que se quejan directamente de este problema, pero no de manera pública.

La manera de solucionar este error es entrando en la página de Family Safety de Microsoft y desactivar los filtros de contenido completamente; de esa manera, el sistema no comprobará que Google Chrome tiene que ser bloqueado.

Sin embargo, esta no es una solución perfecta, ya que implica que el filtro de contenido no funcionará en absoluto y no bloqueará contenido potencialmente perjudicial para nuestros hijos, por lo que, por el momento, sólo podemos esperar a Microsoft.