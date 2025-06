Google deja en ridículo a Microsoft y ChatGPT: llega el mejor portátil para usar IA, y es un nuevo Chromebook Plus

Lenovo Chromebook Plus 14 Lenovo El Androide Libre

Ya sabíamos que la apuesta de Google por la IA iba a alcanzar todos sus sistemas, desde Android para smartphones, hasta Android Auto y Android Automotive, pasando por Google TV; pero hasta ahora, una división había pasado desapercibida: la de los Chromebooks.

Lejos de abandonar este innovador concepto de portátil basado en Internet, hoy Google ha renovado su apuesta por la plataforma, con varios anuncios que pueden convertir a los Chromebooks en los mejores portátiles para usar IA.

Y no hablamos de funciones de IA llamativas pero poco útiles. De hecho, Google afirma que la prioridad absoluta a la hora de implementar la IA en ChromeOS ha sido crear funciones realmente útiles y que los usuarios puedan utilizar a diario.

Frente a tantos "aparatos milagrosos" basados en IA que pretenden acabar con nuestros dispositivos y con la manera en la que hacemos las cosas, en Google creen que el ordenador portátil seguirá siendo el rey, gracias a estas nuevas funciones.

Un buen ejemplo de una función que puede cambiar completamente la manera en la que usamos el ordenador es "Seleccionar para buscar", que está claramente basado en Google Lens o la función de capturar pantalla de Gemini en Android.

Seleccionar para buscar en Chromebook Google El Androide Libre

Al mantener pulsado el botón del lanzador o usar la herramienta de captura de pantalla, podemos resaltar cualquier elemento en la pantalla y obtener resultados inmediatos de la búsqueda de Google, algo que estará disponible en todos los Chromebook.

Además, los Chromebook Plus, los dispositivos más potentes, podrán usar "Captura de Texto", una nueva función que obtiene información de nuestras imágenes y la transforma en texto que podemos editar en un documento de Google Docs u otra app.

Función Captura de texto en Chromebook Google El Androide Libre

Por ejemplo, podemos obtener una receta o registrar un recibo que hayamos recibido; y si destacamos un evento, con sólo pulsar un botón podemos añadirlo a nuestro calendario de Google Calendar con todos los detalles puestos automáticamente.

La generación de imágenes por IA es una de las funciones más populares de esta nueva era de IA generativa, y en un Chromebook va a ser incluso más fácil crear una; sólo con pulsar la tecla Quick Insert en el teclado tendremos la opción de generarla e incluirla en cualquier app.

Generando imágenes con IA en Chromebook Google El Androide Libre

De la misma manera, la función "Simplificar" dentro de "Ayúdame a leer" permite condensar el lenguaje completo o aclarar secciones de un documento, simplemente haciendo clic derecho y resaltando el texto.

La integración de la IA es total en la interfaz de ChromeOS, y eso incluye tanto nuevas funciones, como nuevas apps que ahora vendrán preinstaladas en los ordenadores Chrome, como la app de Gemini que ahora estará en la barra de tareas.

Lo mejor es que NotebookLM ahora viene preinstalado en todos los Chromebook Plus; está considerada como una de las mejores apps basadas en IA, una evolución de la app de notas que facilita la investigación analizando documentos y generando podcasts de audio.

Para acceder a todas las funciones basadas en IA sin limitaciones, todos los usuarios que compren un Chromebook Plus recibirán gratis un año de Google AI Pro, el plan de suscripción que también ofrece 2 TB de almacenamiento en la nube, con un valor de 264 euros.

El Chromebook Plus más avanzado

Y hablando de Chromebook Plus, la otra gran noticia es el lanzamiento del Chromebook Plus más avanzado hasta la fecha, el nuevo Lenovo Chromebook Plus 14; un portátil que tiene la distinción de ser el primero con un procesador ARM.

En concreto, este portátil usa el chip MediaTek Kompanio Ultra, y por una buena razón: cuenta con una NPU con un rendimiento de 50 TOPS, que le permite ejecutar funciones de IA de manera local y sin necesidad de la nube.

La gran ventaja de contar con este chip es que este portátil de Lenovo es capaz de usar funciones exclusivas basadas en IA, que no están disponibles en otros dispositivos Chromebook.

Lenovo Chromebook Plus 14 Lenovo El Androide Libre

En otras palabras, es como los Copilot+ PC, que pueden usar funciones de IA de manera local a diferencia de otros portátiles Windows 11; aunque Google, por el momento, no ha presentado una marca que diferencie a sus Chromebook Plus con IA del resto.

Por el momento, el Lenovo Chromebook Plus 14 contará con dos funciones exclusivas, empezando por la Agrupación Inteligente, que es capaz de analizar nuestras pestañas y documentos para dividirlos en diferentes escritorios dependiendo de su función.

Agrupación inteligente en el Lenovo Chromebook Plus 14 Google El Androide Libre

Por ejemplo, si estamos buscando un regalo de cumpleaños, podemos tener varias pestañas abiertas en Chrome y un documento de Docs con propuestas; esta función agrupará estas pestañas y apps en su propio escritorio virtual, separadas del resto.

La Agrupación Inteligente puede ser una función muy útil para tener varios proyectos abiertos al mismo tiempo, pero sin que nos distraigan mientras hacemos otras cosas, además de aprovechar la función de escritorio virtual que suele ser olvidada.

Edición de imágenes con IA en el Lenovo Chromebook Plus 14 Google El Androide Libre

La segunda función exclusiva es la edición de imágenes de IA en la aplicación Galería. Conforme estemos organizando y viendo nuestras fotos, podremos eliminar los fondos, crear pegatinas, y otras funciones, sin necesidad de abrir otra app de edición de imágenes.

Por lo demás, el Lenovo Chromebook Plus 14 también destaca en el 'hardware', con una pantalla OLED de 14 pulgadas que puede ser táctil como opción, y por primera vez, sonido Dolby Atmos en un Chromebook para disfrutar de películas.

Es posible configurar este portátil con 12 o con 16 GB de memoria RAM, además de instalar un lector de huellas dactilares. Lenovo también presume de la batería de mayor duración en un Chromebook Plus, con hasta 17 horas.

El Lenovo Chromebook Plus 14 tiene un precio de partida en España de 699 euros, y estará disponible a finales de este mismo mes de junio. Otros modelos Chromebook de ASUS y HP, estos más baratos, también estarán disponibles próximamente.