Adiós a uno de los mejores relojes Android de la historia: Samsung parece confirmar su final con el nuevo One UI 8

Si hay un wearable que podemos decir que fue "revolucionario", ese es el Samsung Galaxy Watch 4. Este fue el primer reloj inteligente basado en Wear OS 3, resultado de una colaboración entre Samsung y Google.

Este dispositivo fue algo más que un simple reloj; fue el inicio de una nueva era en el sector de los wearables, una era en la que Wear OS por fin puede enfrentarse cara a cara contra Watch OS y los Apple Watch sin quedarse atrás.

El dispositivo en sí demostró el potencial de Wear OS, con el mejor 'hardware' disponible y grandes avances en diseño y potencia respecto a las pasadas generaciones del Galaxy Watch, basadas en el sistema Tizen de Samsung.

Lamentablemente, todo lo bueno termina tarde o temprano, y parece que vamos a tener que decir adiós a esta leyenda viva del sector. La última actualización de One UI 8 ha revelado que el Samsung Galaxy Watch 4 va a ser abandonado.

Como han descubierto en 9to5Google, la última versión beta de One UI 8 para los Galaxy Watch incluye una nota de Samsung en la que aclara que el nuevo sistema operativo tiene como requisito un Galaxy Watch 5 como mínimo.

Aunque Samsung no ha realizado ningún anuncio público al respecto aún, sería raro que la versión final de One UI 8 fuese compatible con el Galaxy Watch 4, si la versión beta no lo es. Por lo tanto, los usuarios se quedarían en One UI 7.

One UI 8 está basado en Wear OS 6, y trae importantes novedades, especialmente relacionadas con la salud con nuevas funciones como la "Carga Vascular", que mide el estrés durmiendo, o indicaciones para ir a dormir.

Es probable que estas novedades requieran 'hardware' más potente y específico para poder funcionar, y de ahí que el Galaxy Watch 4 se haya quedado fuera; es algo que ocurre constantemente en el sector de los wearables, que aún es joven y creciente.

También hay que recordar que el Galaxy Watch 4 fue lanzado hace ya casi cuatro años, por lo que es comprensible que Samsung quiera eliminar ya el soporte de actualizaciones de sistema; de hecho, será uno de los mejores soportes de la industria.

Si tenemos un Galaxy Watch 4, probablemente no tenemos mucho que temer, ya que la mayoría de las funciones deberían seguir estando disponibles; sin embargo, con el tiempo deberíamos empezar a pensar en un reloj nuevo y soportado.

Por otra parte, es perfectamente posible que esta sea una falsa alarma, y que en una futura actualización, Samsung añada el soporte del Galaxy Watch 4 a One UI 8; no sería la primera vez que ocurre algo semejante.