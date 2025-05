La IA llega finalmente a la Google Play Store: así vas a poder preguntar a Gemini por tus apps y juegos favoritos

Google ha estado aplicando nuevas directrices a la Play Store que se llevó por delante cerca de 1,4 millones de apps en menos de un año. Ahora está desplegando la nueva función "Consulta a Play por esta app" potenciada con IA.

Ya apareció anteriormente en el despiece llevado a cabo por Android Authority del archivo APK, y ahora ha llegado con la versión 46.1.39-31 de la Google Play Store. Es la integración total de la IA de Google en la tienda de Android.

Lo que hace es incluir el botón "Pregúntale a Play sobre esta app" para que podamos realizar consultas específicas desde la misma Google Play Store. Lo que significa que no tendremos ni que salir de la tienda para resolver algunas dudas.

Es como una especie de soporte al que se le puede hacer consultas tipo "¿Cómo uso esta app?" o "¿Cómo puedo reportar a cheaters?" o que incluso haga un resumen rápido de sus mejores funcionalidades.

Lo que sustituye la posibilidad de buscar ayuda online sobre algún tipo de función o cualquier duda que pueda emerger sobre la suscripción o pagos, al igual que saber si tiene publicidad invasiva. Todo sin salir de la Google Play.

El nuevo botón para preguntar a Gemini en Google Play

El botón "Pregúntale a Play sobre esta app" aparece justo debajo de instalar y al pulsar sobre el campo se puede realizar cualquier consulta. Después de la respuesta aparece la sección de consultas sugeridas para que Gemini responda de inmediato.

Hay un punto bien importante en esta nueva experiencia de inteligencia artificial generativa de la Google Play Store: no siempre da con la respuesta adecuada y simplemente puede ofrecer una errónea o simplemente no contestar.

No es algo nuevo que los chatbots con IA se "inventen" o alucinen respuestas a ciertas preguntas con tal de responder al usuario, así que lo más común, sobre todo en nuevas apps, puede ser que Gemini ni responda.

Aquí en España todavía no ha aparecido la IA de Google en las apps, y por lo que parece, no se ha extendido a las apps más instaladas. Android Authority sí ha encontrado al botón de Gemini en Mensajes de Google, pero no en otras tantas.

Por lo que habrá que esperar un poco para poder disfrutar de Gemini a través de este botón y las sugerencias de consultas en todas las apps que tiene la Google Play Store. Y que también estaría muy bien para la cantidad de juegos disponibles en la tienda de Android.