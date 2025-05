Tu móvil Samsung te permitirá convertir una imagen en un vídeo sin usar magia, sólo inteligencia artificial

Google y Samsung llevan años colaborando para que Android siga siendo relevante en el sector de los sistemas operativos móviles y para ello los modelos Galaxy son extremadamente importantes. Ahora que Google está virando el foco y centrándose más en la inteligencia artificial que en sus sistemas operativos, parece que la colaboración también cambia. Esto es algo que se puede ver en los últimos modelos de la empresa anunciados para España, como los Galaxy A o los Galaxy S.

Google ha cogido a Samsung como expositor de algunas de sus funciones más avanzadas de IA, como Circle To Search, que llegó antes a estos móviles coreanos que a los propios Pixel, de Google. Está claro que la estrategia de lanzamiento de esta función encajaba con la fecha de lanzamiento de los nuevos Galaxy S25 en enero de este año.

Pero no siempre las novedades de IA vienen de la mano de Google. Samsung ha ido desarrollando una suerte de suite de funciones de inteligencia artificial de gran éxito en España, Galaxy AI. Una de las funciones más llamativas y mejor ejecutadas es la eliminación de objetos, que pudimos probar a fondo en un viaje a Estambul, donde vimos que está muy por delante de lo que ofrece Google o Apple. Y Samsung quiere subir la apuesta con la creación de una herramienta de generación de vídeos desde fotos.

Según algunos filtradores, Samsung está trabajando en una función capaz de dar vida a una imagen para convertirla en un vídeo de unos pocos segundos. Esto es algo que ya se puede hacer online mediante algunas herramientas o aplicaciones, pero la idea de la empresa es integrarla como parte de Galaxy AI.

No sabemos si esta función llegará en breve o no, pero dado que el desarrollo de One UI 8 está avanzando rápidamente para ser presentado en unos meses junto a los nuevos plegables de la empresa, es posible que sea ahí donde se presente esta función. No sería la primera vez que los plegables de la marca incluyen funciones de IA que no se habían visto aún en los Galaxy S. El siguiente vídeo es un ejemplo de cómo se puede generar un vídeo a partir de una foto, aunque no está hecho con la herramienta de Samsung, obviamente.

Vídeo generado por IA a partir de una foto Alvarez del Vayo

Con todo, Samsung no sería la primera marca de móviles en incluir esta característica. HONOR ha estrenado, de la mano de Google para la generación, una herramienta en su galería que hace justo eso. Por el momento la ha limitado a sus HONOR 400, que se pondrán a la venta a finales de mes, aunque ya se ha confirmado su llegada a España.