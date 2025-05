Esta web de Xiaomi te crea fotos estilo Pixar de tus selfies con IA en cualquier teléfono móvil

Una de las facetas de la inteligencia artificial que más éxito tienen en España es la que nos permite crear imágenes de calidad. La IA está siendo útil en muchos campos, pero los que se vuelven virales y llaman más la atención son los casos de uso simpáticos y, a la vez, muy logrados técnicamente.

Es lo que pasó con OpenAI y su herramienta para crear imágenes estilo Ghibli hace unas semanas, y ahora es Xiaomi la que se apunta a esta moda. Ha creado una página web en la que podemos subir nuestra foto y nos devolverá una imagen estilo Pixar dentro de un marco como el de las fotografías Polaroid.

Lo mejor de todo es que al ser una página web no es necesario tener un móvil de Xiaomi. De hecho, no sólo se puede realizar la transformación de la imagen desde un móvil, sino también desde un ordenador, aunque es cierto que la interfaz se verá enorme porque está pensada para ser usada en vertical en una pantalla pequeña.

Manuel Ramírez El Androide Libre

Para poder hacer la transformación sólo hemos de aceptar los términos de uso y crearnos una cuenta Mi.com en el caso de que no la tengamos. Si hemos usado alguna vez un móvil de Xiaomi es probable que ya la tengamos, o si somos usuarios de Xiaomi Home, por ejemplo.

Dado que la página web está diseñada para el mercado chino el idioma de la misma es este, y no se puede cambiar. No obstante, la mayoría de navegadores actuales permiten la traducción de la página web y con eso ya es más que factible el uso de la interfaz por parte de cualquier persona.

Transformando una imagen en una polaroid de estilo Pixar El Androide Libre

Solo tenemos que aceptar los término de uso, entrar con el usuario y contraseña de nuestra cuenta de Xiaomi y pulsar en el botón para subir la imagen. Es importante remarcar que se tiene que subir una imagen en la que solo salga una persona. Si hay varias el sistema identificará a la principal y recortará la imagen para poder crear la nueva foto estilo Polaroid. No obstante, si las dos personas están juntas, sí que funciona, como veis en la imagen superior. Eso sí, en ocasiones hay ligeros fallos, como se ve en esa imagen donde el brazo del hombre sale de la foto.

El proceso no es inmediato, pero no tarda mucho, apenas un minuto. Cuando acaba se nos presenta la imagen y nos da la posibilidad de descargar la toma, para poder compartirla desde nuestro móvil por redes sociales, aplicaciones de mensajería, etc.

Como podéis apreciar, el procesado no sólo transforma las caras, sino que también modifica el fondo para destacar los elementos más importantes. En la imagen con la Giralda de fondo, si se hubiera recortado el espacio en el que estaban las personas no habría aparecido la torre, pero la IA ha entendido que era un elemento importante de la composición y la ha movido.

Xiaomi tiene una herramienta sencilla que tiene el potencial de convertirse en algo muy viral si simplemente traducen la interfaz al inglés y la publicitan fuera de China, aunque mantengan allí sus servidores. Además, se rumorea que llevarán esta función a sus móviles con una actualización de software.