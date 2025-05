Los móviles Xiaomi van a cambiar para siempre: la marca va a por los Snapdragon con un lanzamiento revolucionario

Xiaomi, una de las marcas más populares en España, está muy cerca de dar un paso de gigante en sus ambiciones, con el lanzamiento de su propio procesador para smartphones, llamado "Xring". De esta manera, la compañía china estaría cerca de abandonar los procesadores Snapdragon y MediaTek, al menos de manera parcial.

No es ningún secreto que Xiaomi quiere seguir el camino de Apple; no en vano, Lei Jun siempre se ha proclamado como un fan de la compañía de la manzana y de Steve Jobs, y así se explican algunas de sus decisiones más arriesgadas, como el coche de Xiaomi. De la misma manera, Xiaomi quiere dejar de ser dependiente de otras marcas para sus productos estrella, los smartphones, y para ello, lleva años desarrollando sus propios SoC (System-on-Chip).

El camino de Xiaomi en el diseño propio de chips ya empezó con el Surge S1, un procesador usado por primera vez en el Xiaomi Mi 5C en el 2017; sin embargo, por aquel entonces la compañía no estaba en la misma situación que ahora, y el S1 fue, dicho de manera suave, un fracaso sin sucesor y sin mayores consecuencias en el sector. Ahora, Xiaomi va a volver a intentarlo, en un contexto muy diferente.

Según ha filtrado Fixed Focus Digital en la red social Weibo (via WCCFtech), el nuevo procesador de Xiaomi llegará a finales de este mismo mes de mayo, y por lo tanto, el lanzamiento del primer smartphone que lo use está muy cerca. El nuevo procesador habría recibido el nombre de "Xring", aunque no está claro si es un nombre clave de uso interno o si se conocerá así comercialmente, y será presentado a partir del próximo 20 de mayo. El nuevo Xiaomi 15S Pro sería el primer móvil basado en el Xring.

Hay muchas cosas que no se saben de este nuevo procesador, ya que Xiaomi ha dado pocas pistas de que lo estaba desarrollando. En una entrevista a EL ESPAÑOL, Daniel Desjarlais, director de comunicación y relaciones públicas de Xiaomi International, dejó caer que teníamos que "estar atentos" en lo que respecta a un posible anuncio de un SoC propio de Xiaomi. Eso no ha impedido que haya muchos rumores sobre el nuevo chip, aunque son muy variados y su fiabilidad es dudosa.

Según otra filtración publicada por el mismo usuario en Weibo, el Xring estaría basado en el proceso de 4nm N4P de TSMC, aunque también cabe la posibilidad de que esté basado en un nuevo proceso de 3nm; esto último es lo menos probable y sería lo más sorprendente, teniendo en cuenta el salto en los costes de producción y la baja tasa de unidades viables en cada oblea. Pero al mismo tiempo, puede ser la mejor opción a largo plazo, especialmente para esquivar la guerra comercial entre EEUU y China y los elevados aranceles y posibles bloqueos comerciales como el que está sufriendo Huawei.

En lo técnico, el Xring no sería un diseño 100% propio de Xiaomi, sino que usaría la última versión de los núcleos oficiales de ARM, los Cortex-X925 capaces de alcanzar los 3,20 GHz. La opción de diseñar sus propios núcleos, como hizo Qualcomm con el Snapdragon 8 Elite y sus núcleos Oryon, requiere de una experiencia y una inversión que Xiaomi aún no podría obtener.