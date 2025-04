Si usas subtítulos en Netflix, esto te interesa: la solución de la compañía para las series y películas que se escuchan mal

Netflix ha lanzado un nuevo tipo de subtítulos simples, que muestran únicamente el diálogo de los personajes; se diferencian de los subtítulos para sordos en que no muestran la descripción de los efectos de sonido, y por lo tanto, no distraen tanto para usuarios que pueden escucharlos.

De esta manera, Netflix está confesando uno de los grandes problemas de la industria actual: que no hay manera de escuchar los diálogos en las películas y capítulos de series. La calidad de las mezclas de audio ha caído en picado en los últimos años, resultando en un sonido plano en el que es difícil diferenciar entre las diferentes fuentes.

En una escena típica de una conversación entre dos personajes, sonidos ambientales y ruidos de fondo pueden hacer imposible distinguir las palabras; y si a eso le sumamos unos actores que tal vez no estén en su mejor momento, la situación se vuelve ridícula.

No es casualidad que cada vez más gente active los subtítulos, incluso si está viendo contenido en su lengua materna o incluso si no tiene ningún tipo de problema auditivo. En una publicación en su blog oficial, Netflix ha dado un dato sorprendente: casi la mitad de los usuarios estadounidenses activa los subtítulos cuando usa la plataforma, y evidentemente, no hay tantas personas sordas o con problemas auditivos, que se supone son el principal motivo por el que los subtítulos existen.

Por eso, la última novedad de Netflix no es tan sorprendente: unos subtítulos diseñados para gente que puede oír sin problemas. Habitualmente, los subtítulos están diseñados para personas sordas, un detalle que suele ser destacado con el indicador "CC"; eso significa que, además del diálogo de los personajes, también se incluyen sonidos que pueden ser importantes para la experiencia pero que una persona sorda no puede escuchar, como por ejemplo, el timbre de un teléfono, un disparo, o lluvia de fondo.

El problema es que esas indicaciones de sonidos son molestas para los usuarios que pueden escucharlos sin dificultad, pero que tienen activados los subtítulos para poder entender a los personajes. Ahí es donde entran los nuevos subtítulos de Netflix, que únicamente muestran el diálogo y eliminan las distracciones de otros sonidos que podemos simplemente escuchar.

La buena noticia es que estos nuevos subtítulos no sustituyen a los subtítulos CC para personas sordas; ambos tipos estarán disponibles en el menú de subtítulos del reproductor y podremos escoger el que mejor se ajuste a nuestras necesidades. Aunque inicialmente estos nuevos subtítulos sólo están disponibles en inglés y en los Estados Unidos, Netflix ha confirmado que a partir de ahora, estarán en todas sus producciones originales en español y en el resto de idiomas ofrecidos en la plataforma.