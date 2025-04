El Twitter de siempre cancela una de las peores decisiones de Elon Musk: así es la marca azul de Bluesky y cómo funciona

De todas las decisiones que ha tomado Elon Musk desde que compró Twitter, una de las más polémicas y la que probablemente ha empeorado más la experiencia es el cambio de la marca azul. En un intento de obtener ingresos para compensar la enorme inversión (y contentar a los inversores y bancos), Musk anunció que la marca azul se iba a 'democratizar', en otras palabras, se iba a hacer de pago. Y ahora, Bluesky ha tomado la decisión contraria.

La marca azul de Twitter originalmente servía para verificar que la persona realmente era quien decía ser; fue una de las medidas originales para luchar contra el fraude y las cuentas falsas que se hacían pasar por personas o empresas famosas para engañar a sus seguidores. Twitter se encargaba de verificar la identidad de los usuarios que solicitaban la marca azul, y eso añadía algo de seguridad; pero la nueva X cambió eso, al permitir que cualquiera pudiese comprar una marca azul. Como resultado, la marca ha pasado a ser completamente inútil, con numerosos casos de suplantación de identidad; y simplemente, tener una marca azul ya no significa nada.

Ahora, Bluesky ha adoptado una marca azul por primera vez en su historia, y como no podía ser de otra manera, lo ha hecho al estilo de la Twitter de antes. Recordemos que Bluesky se ha convertido en la principal alternativa a X, al adoptar muchas de las políticas y filosofías de la Twitter original; eso le permitió ganar millones de usuarios a un ritmo vertiginoso el año pasado, y desde entonces ha seguido creciendo.

Sin embargo, este crecimiento inesperado ha venido con varios problemas de la mano; y uno de ellos es la suplantación de identidad. Bluesky es una red descentralizada, en la que los usuarios pueden obtener su propia identificación que pueden usar en diferentes servidores; pero eso supone que no hay un servidor central que otorgue la verificación que tiene X, por ejemplo, sino que cada usuario se "autoverifica", a veces asociando su cuenta con un nombre de dominio.

Tal vez por la propia arquitectura de su plataforma, Bluesky ha tardado tanto en implementar su propio sistema de verificación, que inicialmente estará disponible sólo para una pequeña cantidad de cuentas.

Bluesky ha tenido que implementar una nueva capa de verificación, que se mostrará como la típica marca azul al lado del nombre del usuario. Esta marca azul no podrá ser comprada como en X, y garantiza que la cuenta realmente pertenece a la persona u organización que dice ser, y que sus publicaciones son reales.

Un detalle interesante de esta implementación de la marca azul es que permite que otras organizaciones otorguen la marca a sus usuarios. Por ejemplo, una de estas organizaciones es el periódico The New York Times, que es capaz de dar una marca azul a sus periodistas para verificar que realmente trabajan para la organización y no están distribuyendo noticias falsas con el nombre de la publicación.