One UI 8 basado en Android 16 se filtra en imágenes: esta novedad de los Samsung Galaxy S25 dejará de ser exclusiva

Justo en el día que se ha detenido por fuerza mayor el despliegue de One UI 7 basado en Android 15 en los Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6 en España, llega una filtración de One UI 8 basado en Android 16. Aparte de las imágenes filtradas, hay una función exclusiva que dejará de serlo en los Galaxy S25.

Se desconoce la razón por la que Samsung ha detenido One UI 7, ya que, de momento, no ha dado explicaciones sobre qué ha sucedido para que haya eliminado la actualización por completo de sus servidores, pero seguro que se debe a algún error grave. Por lo que ahora habrá que esperar a que se vuelva a desplegar de nuevo después de haber esperado meses por su llegada.

Al menos, ahora tenemos las primeras imágenes de One UI 8 basado en Android 16 que SmartPrix ha podido probar en su Galaxy Z Fold 6, y sus primeras sensaciones muestran que es una actualización que no aplica cambios drásticos y que, de alguna forma, es continuista. Los habrá, pero no va a ser como One UI 7, en la que Samsung ha estado trabajando entre el año y medio y los dos.

Las capturas que ha compartido SmartPrix muestran algunos cambios que aparecen en las apps Galería y el Explorador de archivos. Una actualización que Samsung desplegaría en verano para convertirse en uno de los primeros fabricantes en lanzarla. Google tiene planeado lanzar la versión estable de Android 16 para verano o incluso antes, pero todo dependerá de si no se encuentran bugs que retrasen su disponibilidad.

Los cambios en el Explorador de archivos son más bien visuales y la sección de categorías se ha rediseñado con un diseño más atractivo y organizado, al igual que se han corregido las inconsistencias de One UI 7 con unas esquinas más bruscas. El mayor cambio es para los archivos recientes que pasan de la parte superior a justo después de los seis accesos directos.

El explorador de archivos en One UI 7 en la foto central y con One UI 8 en la derecha SmartPrix El Androide Libre

Galería también ha recibido algunos cambios menores en la línea del Explorador para mejorar el diseño de la interfaz y que todo esté bien organizado. Sobre todo desde el menú principal desde la pantalla de inicio de la app, que ahora se ha reorganizado para que todo sea más intuitivo.

En vez de aparecer todos los accesos en la parte superior sobre la barra "Ir a Studio", tal como aparece en One UI 7, Vídeos, Favoritos, Recientes y Ubicaciones aparecen en la parte superior, y justo debajo cuatro botones de mayor tamaño para Álbumes compartidos, Borrar, Papelera y Ajustes.

La app Galería con One UI 7 en la foto central y con One UI 8 en la derecha SmartPrix El Androide Libre

Lo más interesante de la filtración es el fin de la exclusividad de Now Brief en los Galaxy S25 y así pase al resto de móviles Galaxy a través de One UI 8 basado en Android 16. Brief lo que hace es analizar las rutinas diarias del usuario para ofrecer sugerencias personalizadas.

Los dispositivos que disfrutarán de Now Brief serán los Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 y otros modelos flagship lanzados el año pasado. Sobre la posible fecha de llegada de One UI 8 basado en Android 16, es muy posible que Samsung use el lanzamiento de los próximos Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7 que se presentarán este próximo verano, presumiblemente en julio al igual que el año pasado.

Google / Alvarez del Vayo El Androide Libre [Samsung va a dar un golpe en la mesa: sus planes para Android 16 se filtran y pueden dejar a Google en ridículo]

Unas imágenes exclusivas de One UI 8 desde SmartPrix que no muestran muchos cambios, pero sí que el suficiente margen para que Samsung incluya algunos importantes en un desarrollo al que todavía le quedan unos meses, mientras no se encuentren errores graves como el que ha conseguido que Samsung detenga One UI 7 hace unas horas en España.