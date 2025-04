One UI 7 basado en Android 15 ya está disponible en España: ya puedes actualizar tu Samsung Galaxy S24, Z Fold 6 y Z Flip 6

El lunes empezó el despliegue de One UI 7 basado en Android 15 de forma oficial en Corea, y era cuestión de días que la actualización llegase a los Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6. Hoy se ha dado el escopetazo de salida y los primeros usuarios de estos móviles de Samsung en España están reportando la disponibilidad de One UI 7.

Ha sido la actualización más esperada por los usuarios de estos móviles debido al cambio de hoja de ruta establecido por Samsung, ya que a partir de ahora la versión final de la próxima actualización mayor de Android verá la luz con el estreno de los nuevos Galaxy S, que serían los próximos Galaxy S26.

Este pequeño cambio ha producido que los usuarios que compraron el Galaxy S24 en enero del año pasado, hayan tenido que esperar más de 16 meses en recibir One UI 7 basado en Android 15. Al menos la espera ha merecido la pena, ya que Samsung ha incluido todas las funciones exclusivas de la fotografía de los Galaxy S25 en los Galaxy S24 como una forma de agradecimiento por la paciencia de los usuarios.

Y es una actualización que trae consigo novedades bien importantes como Now Bar, animaciones más fluidas, cambios en la interfaz como sucede en los ajustes rápidos y panel de notificaciones que ahora tienen cada uno su propio espacio, y esas nuevas funcionalidades de inteligencia artificial generativa con la que disfrutar de Galaxy AI y Gemini, ya que la IA de Google se ha convertido en otro de los protagonistas de los móviles Galaxy con One UI 7.

En España ya está disponible la actualización de One UI 7 en los Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, el Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6. Ahora se espera que se expanda a los siguientes dispositivos, como serán los Galaxy S23, S24 FE y anteriores móviles plegables a partir de la próxima semana, así que todo va como lo planeado por Samsung.

One UI 7 en España El Androide Libre

No ha sido solo España, y hay numerosos países en Europa que ya tienen One UI 7 disponible desde hoy mismo, así que Android 15 empieza a expandirse por millones de smartphones Galaxy. Un momento muy esperado para que los Galaxy S24 y plegables del año pasado cuenten con todas estas funciones IA: Now Bar, Selección IA, Asistente de redacción, Asistente de dibujo, Borrador de audio, Gemini y Búsqueda con lenguaje natural en los ajustes.

Los Galaxy S24 reciben todas las novedades de fotografía de los Galaxy S25, aunque los Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6 se quedan justamente sin una. No hay mejor forma de entender que reciben unos y otros que a través del cuadro que se puede encontrar a continuación:

Serie Galaxy S24 Galaxy Z Fold 6 / Z Flip 6 App de cámara rediseñada Sí Sí Filtros personalizados mejorados: Sí Sí Vídeo logarítmico y asistencia Sí No Foto Motion Sí Sí Mejor rostro: Sí Sí Grabación slow-motion en ultra angular Sí Sí Filtro digital ND en Expert RAW Sí Sí Borrador de audio Sí Sí Recorte automático de clips Sí Sí Traducción de imágenes superpuestas Sí Sí Edición avanzada con IA generativa Sí Sí Editor de imágenes RAW Sí Sí

Una gran y esperada actualización que ya se puede descargar desde los ajustes, luego en sistema y actualizaciones para que aparezca la notificación de descarga y así pasar a instalar en un móvil que pegará un gran cambio comparado a One UI 6 basado en Android 14.