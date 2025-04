Microsoft la lía con la última actualización de Windows 11: qué es la misteriosa carpeta que ha creado en tu ordenador

Da la sensación de que últimamente Microsoft no da pie con bola con las actualizaciones de Windows 11. En su defensa, hay que decir que Microsoft está trabajando duramente para mejorar Windows 11, con una gran cantidad de novedades ya lanzadas o esperadas para este mismo año; pero por otra parte, no es menos cierto que estas actualizaciones están provocando más problemas de los que deberían.

La situación se ha repetido con la última actualización de Windows 11, que ha recibido el código KB5055523 y que fue lanzada para todos los usuarios esta misma semana como parte del Patch Tuesday; recordemos que Microsoft tiene la costumbre de lanzar actualizaciones durante el segundo martes de cada mes, y que esta semana ya tocaba. Sin embargo, los usuarios que ya han podido instalar la nueva actualización a través de Windows Update se han encontrado con una sorpresa algo desagradable que no tiene explicación: una carpeta vacía.

Podríamos pensar que una carpeta vacía no tiene mucho misterio; el problema es que ha sido creada en la raíz de la unidad C, que normalmente no es modificada por ningún programa. Eso ya es motivo de sospecha, y el nombre de la misteriosa carpeta no ayuda: se llama "inetpub", y a simple vista no está claro para lo que sirve. Si entramos en la carpeta, la encontraremos completamente vacía, incluso si configuramos el Explorador de Archivos para que muestre archivos ocultos.

La primera reacción que ha tenido mucha gente es pensar que ha sido infectada con un virus informático; sin embargo, pronto se aclaró que la propia Microsoft ha sido la que ha creado esa carpeta con la última actualización de Windows 11. Ahora el misterio es por qué lo ha hecho, y si nos afecta de alguna manera.

Según descubrió primero Neowin, "inetpub" es un nombre relacionado con Microsoft Internet Information Services (IIS), una veterana plataforma para alojamiento de páginas web y servicios que fue lanzada en 1995.

La carpeta "inetpub" creada por Windows El Androide Libre

Pese a lo vieja que es, en realidad IIS aún está presente en Windows 11 por motivos de compatibilidad, aunque por defecto está deshabilitado porque la inmensa mayoría de los usuarios no lo necesita. La carpeta "inetpub" es creada por IIS durante el proceso de instalación, pero únicamente si el usuario instala los Internet Information Services en el menú "Activar o desactivar las características de Windows".

En otras palabras, no hay un motivo justificable por el que Windows 11 ha decidido crear la carpeta "inetpub", y todo apunta a que se trata de un "bug" en la última actualización del sistema, que por alguna razón, crea la carpeta durante el proceso de instalación. No es la respuesta que los usuarios quieren recibir, pero por el momento, Microsoft no ha realizado ninguna declaración pública al respecto.

La buena noticia es que podemos borrar la carpeta "inetpub" sin problemas. Pese a estar en la raíz de la unidad C, en realidad no está protegida de ninguna manera, y el usuario puede simplemente borrarla como haría con cualquier otra carpeta, y no debería volver a aparecer. Borrar esta carpeta no supone ningún peligro, porque en primer lugar no está siendo usada por ningún programa, aunque siempre cabe la posibilidad de que una futura actualización la vuelva a crear si el problema no es solucionado primero por Microsoft.