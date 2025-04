Anthropic sigue los pasos de Open AI y lanza el nuevo plan Max de Claude en España: así queda frente a ChatGPT Pro

A finales del mes pasado Anthropic actualizó Claude 3.7 Sonnet con una importante novedad: la capacidad de navegar por la web. Un avance vital para que la IA de Anthropic no pierda coba frente a Google con Gemini 2.5 Pro o OpenAI con ChatGPT. Ahora ha anunciado la llegada de la suscripción Max Plan, o Máximo en España, que mejora los límites de uso por 5 o 20 veces.

Claude es uno de los modelos mayores de lenguaje más eficaz en sus respuestas, y aunque no sea el de mayor rendimiento, esta experiencia le ha permitido a Anthropic mantenerse frente a los golpes que Google y OpenAI van dando casi cada semana. Lo único que es el chatbot con IA que más límites pone en su uso y desde la versión gratuita es fácil que en unas pocas respuestas nos quedemos sin poder usarlo.

Esta experiencia ha conseguido que muchos usuarios pasen a la versión Pro que, aunque sigue imponiendo límites de uso, amplía el número de consultas que se puede hacer a una de las IA con más ética y moral en sus respuestas. Es el modelo económico en el que sustentan tanto OpenAI y Anthropic y que de alguna manera se vio golpeado por la llegada de DeepSeek, como uno de los modelos de razonamiento IA más capaces y sin límites de uso.

Desde hoy mismo ya se puede acceder a los dos niveles de la suscripción Max o Máximo, que al cambio a euros la convierten en prohibitiva para el usuario común que quiera disfrutar de un margen más amplio de uso. Si en Estados Unidos el precio de Max con 5 veces más de uso se queda en los 100 dólares, en España Máximo tiene un coste mensual de 137,50 euros.

El siguiente nivel es Máximo con un uso 20 veces mayor para alcanzar los 275 euros en España mientras que en su país de origen baja hasta los 200 dólares mensuales. La suscripción Pro en España cuesta 22 euros y permite usar también el modelo híbrido de razonamiento Claude 3.7 Sonnet.

Los tres planes de Claude El Androide Libre

Que Anthropic no esté ofreciendo un uso sin límites de Claude se debe a que no cuenta con la logística suficiente de servidores para ofrecerlo. No es algo extraño, ya que el plan Pro de ChatGPT en España tiene un coste de 229 euros y sigue ofreciendo ciertas limitaciones como sucede con Deep Research, aunque sí se puede acceder sin límites al modo de voz avanzado o todos los modelos de razonamiento y GPT-4o.

Al menos, según Engadget, Anthropic ofrece un nivel de menor coste con Max Plan 5x, aunque algunos usuarios ya se están quejando sobre el límite, ya que el número de mensajes que se pueden enviar varía según la longitud de los mismos, incluyendo la extensión de los archivos que se adjunten y de la conversación actual.

El límite de mensajes se reiniciará cada cinco horas y Anthropic denomina esos segmentos de cinco horas como una "sesión" y comienzan con el primer mensaje que se envíe a Claude. Si esas sesiones son relativamente cortas, con el plan Max 5x, se puede enviar al menos 225 mensajes cada 5 horas y con el 20x al menos 900 mensajes cada 5 horas; todo dependiendo de la longitud de los mensajes, de la conversación y la actual capacidad de Claude. El usuario recibirá un aviso cuando queden un número limitado de mensajes según recoge Anthropic desde su web sobre el uso de Max.