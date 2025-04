Microsoft quiere acabar con este programa histórico de Windows: el cambio que llegará con la próxima actualización

Aunque aún no ha sido anunciado oficialmente, es evidente que Microsoft se está preparando para lanzar una nueva versión de Windows, que traerá importantes novedades en todos los aspectos. Es poco probable que esta nueva versión del sistema se vaya a llamar Windows 12, ya que Microsoft prefiere quedarse aún en Windows 11; pero eso no quita que no vayan a cambiar muchas cosas, desde el nuevo menú Inicio de Windows a cambios en el Explorador de Archivos.

Otra novedad importante, curiosamente, puede ser lo que no tenga el próximo Windows: un panel de control. Históricamente, el Panel de Control ha sido el lugar que ha recopilado todo lo relacionado con la configuración de Windows, desde los ajustes de hardware hasta la gestión del software instalado. Pero en las últimas versiones de Windows, el Panel de Control ha ido perdiendo importancia, y todo apunta a que será eliminado en una futura actualización en favor de la nueva app de Configuración de Windows 11.

Ahora, se ha dado otro paso en esa dirección, con la integración de la configuración del ratón en la app de Configuración de Windows 11. Hasta ahora, todo lo relacionado con el ratón, como las opciones para ocultar el cursor cuando estamos escribiendo, o hacer que el cursor deje una estela para que sea más fácil de seguir, siguen disponibles únicamente en el Panel de Control; pero la última versión Dev de Windows 11 ya incluye esas opciones en la Configuración, como han descubierto en XDA.

Lo bueno es que, gracias a este cambio, los usuarios ahora sólo tienen que usar una app para modificar el comportamiento del ratón y el cursor, en vez de cambiar algunas opciones en Configuración, y otras en el Panel de Control. Las nuevas opciones del ratón se encontrarán en la sección de Accesibilidad, lo que hace innecesario seguir usando el Panel de Control para esas cosas.

La propia Microsoft parece estar convencida de que el Panel de Control no va a durar mucho más; el año pasado, una página de soporte de Windows así lo indicó, aunque fue actualizada poco después para aclarar que esta parte del sistema operativo aún no iba a ser eliminada, pero que cada vez quedaban menos motivos para mantenerla.

Microsoft El Androide Libre La barra de tareas de Windows 11 va a cambiar para siempre: así es la novedad que puede llegar con la próxima actualización

En realidad, Microsoft preferiría que todos los usuarios utilicen la nueva app de Configuración de Windows 11 para todo lo relacionado con el sistema, y eliminar completamente el Panel de Control, que lleva ya tres décadas con nosotros; pero hay dos inconvenientes que impiden esa migración.

Por una parte, todavía hay secciones del Panel de Control que no han sido traspasadas a Configuración o que no tienen un equivalente; pero sobre todo, se trata de una cuestión de compatibilidad, ya que la eliminación del Panel de Control probablemente romperá otras partes del sistema operativo e incluso muchos programas y dispositivos. Sin embargo, Microsoft está trabajando para solucionar esos impedimentos.